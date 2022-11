"La sécheresse est exceptionnelle" selon Maider Laphitz de la chambre d'agriculture du 64

Le mois d'octobre qui vient de s'achever aura été très doux. Avec une chaleur inhabituelle ainsi que le manque d'eau qui ont des conséquences pour les agriculteurs du Pays basque. Les professionnels du secteur primaire se montrent très inquiets et demandent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour certaines prairies. Maider Laphitz, la directrice territoriale Pays basque à la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, était ce mardi l'invitée de la matinale de France Bleu Pays Basque.

Quel est le constat de cette sécheresse ?

Les indicateurs sont vraiment inquiétants. On subit cette année une sécheresse exceptionnelle à plusieurs titres. D'abord par sa durée, puisqu'elle est arrivée très tôt cette année, début mai. Et elle continue encore aujourd'hui. Et puis, par son intensité aussi. Donc, il y a un très fort déficit pluviométrique. Et puis on a connu plus de 55 jours de températures à plus de 30 degrés. Donc oui, la sécheresse est très longue et très dure cette année.

Cette situation risque de se reproduire. Comment est-ce que vous vous y préparez ?

Il y a déjà des secteurs qui, on le constate déjà depuis plusieurs années, notamment sur la vallée de Baigorri et sur l'Ostibarre qui sont régulièrement touchés par des sécheresses. On a la chance de travailler déjà avec des races rustiques qu'on a su garder depuis longtemps. Elles sont adaptées à ces conditions de vie difficiles. Donc des races de brebis, de vaches qui s'adaptent au milieu d'élevage d'ici. On travaille aussi sur l'implantation de variétés fourragères plus résistantes à la sécheresse. On fait notamment des expérimentations sur ce qu'on appelle des terres grasses, qui sont des variétés herbagères, fourragères, méditerranéennes. On travaille aussi sur l'implantation de variétés qui poussent en conditions séchantes et qui sont utilisables pour la pâture d'été, spécifiquement la chicorée. On a aussi des variétés qui existent déjà sur le territoire, comme le plantain. Et puis on voit revenir aussi quelques variétés qu'on connaissait déjà, il y a plusieurs années, il y a quinze, 20 ou 30 ans, comme la betterave fourragère, par exemple. On essaie de s'adapter. On a des variétés aussi de maïs, plus précoces, plus résistantes au manque d'eau, moins gourmande en eau. On adapte aussi nos bâtiments par rapport au risque de stress thermique pour les animaux. On plante aussi des arbres pour faire de l'ombre. L'agriculture est un milieu qui s'adapte à toutes les conditions.

En Basse-Navarre, cet été, des communes ont fait appel à des camions citernes. Est-ce que c'est aussi le cas d'agriculteurs ?

Je n'en ai pas connaissance. Beaucoup d'exploitations agricoles sont connectées au réseau d'adduction d'eau public. Par contre, il y a eu une grosse problématique d'abreuvement en montagne qui fait qu'on commence à voir arriver aussi depuis quelques années, mais qui a été quand même très préoccupante cet été, sur tout le massif pyrénéen et donc sur toutes les Pyrénées-Atlantiques. Très tôt ainsi, les commissions syndicales, les gestionnaires d'estive et les éleveurs ont dû s'adapter en acheminant de l'eau en citerne pendant une durée importante. Et puis il y a des animaux aussi qui, par manque de fourrage, de ressources en herbe et par manque d'eau, ont dû redescendre plus tôt aussi sur les exploitations.

On parle beaucoup de "super bassines" depuis ce week-end, avec la mobilisation dans les Deux-Sèvres. Est-ce que c'est une solution pour chez nous aussi ?

Je ne vais pas m'exprimer sur ce dossier que je ne connais pas. Après, de toute façon, la problématique de l'eau, c'est une vraie problématique. Alors dans les années à venir et pas que pour le milieu agricole. Concernant la fourniture en eau potable aussi pour les populations. Donc, il faut savoir quand même que ce sont des projets qui sont réglementairement très encadrés. Il y a des études d'impact environnemental notamment, qui sont réalisées avant que l'État ne donne son autorisation. Et puis, il faut savoir aussi que ces projets ont rarement uniquement une vocation agricole. L'objectif, c'est évidemment de récupérer l'eau quand on est en période humide. On a quand même la chance sur ce département d'avoir malgré tout une pluviométrie importante à certaines périodes. Et l'idée, c'est de stocker ce qui tombe pendant ces périodes humides là ou de stocker une petite partie. Je vais vous donner un chiffre tout de même par rapport à un autre cas dans le 64 en terme d'irrigation : aujourd'hui, l'eau d'irrigation qui est utilisée dans le département des Pyrénées-Atlantiques, c'est 0,3 % de la pluviométrie annuelle. Donc c'est quand même très peu. Maider Laphitz invitée du 6-9 de France Bleu parle d'une sécheresse exceptionnelle.