La sécheresse, est officiellement terminée en Creuse !

La Creuse n'est plus en situation de crise à la sécheresse, annonce la préfecture de la Creuse. Toutes les restrictions d'usage de l'eau sont levées.

Creuse, France

Nous nous en étions rendu compte : les cours d'eau ont repris de la vigueur depuis plusieurs semaines. Avec les fortes pluies des derniers temps, la situation s'est améliorée sur le front de la sécheresse en Creuse : le département n'est plus en situation de crise, annonce la Préfète, Magali Debatte.

Toutes les restrictions d'usages de l'eau sont levées, il est à nouveau possible de laver sa voiture, de remplir sa piscine ou d'arroser sa pelouse. Au mois d'octobre, il a plu 60% de plus qu'à la normale sur le département de la Creuse, et la Préfecture note déjà des cumuls de pluie importantes sur le début du mois de novembre.

Des relevés encourageants

"Les sols se sont réhydratés et l’indice d’humidité est repassé début novembre au-dessus de la normale", indique la préfecture. "Les niveaux d'eaux souterraines sont également en hausse sur tous les points de mesures. Ils sont redevenus proches de la moyenne saisonnière pour la moitié d'entre-eux. Cette hausse a en moyenne un mois d'avance par rapport à ce qui avait été enregistré en 2018."

Cet été, l'épisode de sécheresse a frappé durement les cours d'eau du département. Ces derniers mois, 3000 à 4000 km de cours d'eau s'étaient asséchés, sur les 8000 que comptent la Creuse.