La sécheresse, "la priorité immédiate" du nouveau préfet de la Somme

L'urgence, "c'est la sécheresse", estime le nouveau préfet de la Somme, interrogé sur les dossiers chauds de la rentrée. Etienne Stoskopf était l'invité de France Bleu Picardie, ce lundi matin, quelques jours après son arrivée dans le département. "Il y a dès aujourd'hui, dès maintenant, des mesures à prendre", pour permettre aux agriculteurs de travailler correctement. Le préfet de la Somme a également été interpellé sur la sécurité (violences conjugales, lutte contre les rodéos urbains) et l'inflation galopante qui frappe les samariens.

On l'imagine bien pour cette prise de fonction et cette rentrée, vous avez pas mal de dossiers sur votre bureau. Lequel mérite la priorité selon vous ?

Le plus immédiat, le plus visible en ce moment, c'est la sécheresse. On le voit à la fois dans le paysage qui se transforme, par exemple sur la côte, avec le Hâble d'Ault qui est complètement à sec, ou hier, dans le Santerre, j'étais à Plaine en fête, à la rencontre des agriculteurs : le sol est poussiéreux, on voit bien qu'il manque d'eau et ça c'est l'urgence. Cela nous impose de faire un certain nombre de discussions, de travaux avec les agriculteurs, les professionnels qui ont besoin d'eau pour faire pousser leurs cultures, c'est la priorité de ces jours-ci.

Est-il question, dans les semaines à venir, d'engager une réflexion sur ces usages de l'eau, sur les volumes d'eau que l'on attribue soit aux agriculteurs, soit aux industriels, soit aux particuliers ?

C'est clair qu'il va falloir une réflexion pour savoir comment se répartit cette ressource qui sert pour des usages professionnels, mais des usages professionnels qui derrière, font l'alimentation aussi des particuliers l'hiver. Si nous n'arrivons pas effectivement à faire pousser les cultures à temps, on aura des difficultés plus tard. Mais il y a dès aujourd'hui, dès maintenant, des mesures à prendre pour permettre aux cultures tardives de pousser et de prendre un certain nombre de dérogations pour que les agriculteurs puissent terminer la saison.

Très concrètement, on parle donc de dérogations pour les agriculteurs

Il y a un travail très serré qui se fait ici, dans la Somme, entre l'Etat, les administrations et les agriculteurs qui permettent de savoir, j'allais dire au mètre cube près, de quoi il y a besoin, et tout cela sans prendre de risques de rupture d'alimentation pour les populations. Donc cela fonctionne bien.

Sept Français sur dix craignent d'être personnellement touchés par les événements climatiques, selon un sondage Odoxa pour France Bleu*. On entend cette angoisse qui monte et qui s'ajoute aussi à celle des fins de mois difficiles en ce moment, d'autant plus à l'approche de l'hiver. Est-ce que vous vous préparez ici à une rentrée sociale difficile?

En tout cas, il y a un effort énorme fait par le gouvernement pour essayer de limiter la hausse des coûts de l'énergie. Vous avez vu les annonces : celles de la Première ministre hier sur le Fonds vert, dans quelques jours, le 1ᵉʳ septembre, il y aura la remise carburant qui va passer à 0,30 € d'euro, 20 milliards d'euros pour faire un bouclier tarifaire cet été.

En parallèle, les prix de l'alimentaire , les tarifs des cantines, il y a plein de choses qui augmentent beaucoup malgré ces protections. Est-ce que cela à de quoi tendre un petit peu la situation sociale, et est-ce que vous préparez ici à du remous ?

En tout cas, on n'a pas forcément aujourd'hui de craintes sur des remous particuliers, mais on est très à l'écoute des forces, des représentations syndicales, des élus qui nous font part de ces informations pour essayer de trouver les meilleures réponses. Beaucoup de réponses se trouvent à Paris, beaucoup de réponses se situent au niveau européen. Moi, mon travail, c'est évidemment de transmettre les attentes de la population samarienne.

Un mot de sécurité, avec cette politique offensive contre les rodéos urbains décidée au début du mois : trois opérations par jour et par commissariat, est-ce que cela porte ses fruits dans la Somme ?

Oui. Dans la Somme, il y a les commissariats, il y a Amiens, la police, mais il y a aussi les zones rurales, avec la gendarmerie, et nous en sommes à dix opérations par jour. La semaine dernière : 75 opérations, 800 personnes contrôlées. Je vous donne ces chiffres pour vous dire qu'on a vraiment intensifié la lutte contre ce phénomène qui empoisonne la vie des gens. Une soixantaine de contraventions dressées, donc on obtient des résultats, sur les rodéos, les runs, toutes ces manifestations de véhicules, de scooters, qui s'approprient l'espace public et qui créent un danger pour eux mêmes et pour la population. Evidemment, il faut consolider ces résultats. Il y a la rentrée qui arrive, il va falloir qu'on reste très présents pour que la situation ne dérape pas.

On est l'un des départements les plus touchés l'année dernière, avec le Nord et les Bouches du Rhône par les violences intrafamiliales, si l'on s'en tient uniquement au nombre de tentatives d'homicide au sein du couple, pourquoi les pouvoirs publics n'arrivent pas à protéger les femmes en danger ? Qu'est-ce que vous comptez faire ?

On fait des efforts et les pouvoirs publics, la justice, la police, la gendarmerie se remettent régulièrement en cause pour essayer de traiter au mieux ces violences. On en est à 1300 plaintes cette année, c'est plus que l'année dernière à la même époque, donc vous avez raison, la situation n'est pas brillante. Mais il y a aussi un tissu associatif qu'il faut mobiliser ici, qui a des idées qui nous permettent de nous occuper aussi des choses que l'on voit moins : comment évidemment reloger les victimes mais aussi les auteurs, car vous savez que souvent on constate que c'est les femmes qui sont obligées de quitter le domicile...

En milieu rural, c'est plus compliqué parce que les associations sont plus loin, les hébergements sont moins nombreux...

Je pense comme vous qu'il y a des sujets de transports, cela fait partie sans doute des choses qu'il faut voir avec le tissu associatif pour savoir, lorsqu'on est victime d'une violence, il y a le dépôt de plainte, mais qu'est-ce qu'on fait après ? Est-ce qu'on est tout seul dans son village ? Comment être transporté ? Il y a des questions qui sont sans doute pas complètement résolues et que je vais mettre sur la table dans la discussion qu'on a avec les acteurs de cette politique.

*Le sondage exclusif d'Odoxa pour France Bleu révèle ce lundi que 71% des Français se disent inquiets pour eux-mêmes, suite aux événements climatiques marquants de l'été. Ils restent une majorité à penser qu'il est encore temps d'éviter le pire mais le pessimisme progresse.