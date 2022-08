La sécheresse s’aggrave fortement en Haute-Savoie : 4 secteurs passent en crise, le niveau le plus élevé

La situation du département s’est dégradée autour des ruisseaux des Dranses, du Fier, des Usses et du Sud Ouest Lémanique. Cela signifie dire que de nombreuses interdictions concernant l'usage de l'eau entrent en vigueur. On n'arrose plus son potager. Les agriculteurs sont aussi concernés.

La sécheresse conduit la préfecture de Haute-Savoie à placer plusieurs secteurs en situation de crise 4/4. Quatre secteurs sont concernés. Fin juillet déjà, le secteur du Chéran entre Savoie et Haute-Savoie était déjà entré en zone de crise, ainsi que tout l'ouest du département de la Savoie : les communes autour de Chambéry, autour d'Aix les Bains, autour du lac d'Aiguebelette.

Les zones concernées par l'alerte sécheresse - Préfecture Haute-Savoie

Les secteurs des Dranses, du Fier, du Sud Ouest Lémanique et des Usses sont placés en crise

Situation de crise, cela veut dire que de nombreuses interdictions concernant l'usage de l'eau entrent en vigueur dans toutes les communes autour d'Annecy notamment, autour de Frangy, de Thonon, d'Évian et jusqu'à la Clusaz ou le Grand Bornand. On n'arrose plus son potager, son gazon, ses fleurs sauf si on a une réserve d'eau de pluie personnel, on ne remplit plus sa piscine. Les collectivités sont aussi concernées, elles ont l'interdiction aussi d'arroser les stades par exemple.

Les agriculteurs n'échappent pas à ses contraintes de restrictions d'arrosage ou d'utilisation de l'eau. La préfecture précise qu'une seule commune Cruseille doit, en partie, être ravitaillée en eau potable par des camions citernes.