La sécheresse s'installe en Occitanie

Les plus bas niveaux des cours d'eau sont déjà atteints par endroit, dans les départements midi-pyrénéens. La Garonne, par exemple, a atteint son étiage, de façon fugace mais précoce, le 9 juillet depuis l'aval du bassin sous le Tarn et le Lot.

Midi-Pyrénées, France

Avec des températures de 30 degrés en moyenne et des pluies qui se font attendre, la sécheresse s'est installée sur une bonne partie de l'Occitanie et de la France.

55 départements de l'hexagone ont pris des mesures de restrictions d'eau, soient 106 arrêtés préfectoraux signés au total pour inciter ou obliger les particuliers et professionnels à économiser l'eau.

Plusieurs cours d'eau à sec

Exemple frappant : la Garonne a atteint son étiage, son niveau le plus bas, le 9 juillet dernier, de façon très précoce. C'est la sixième fois seulement en 50 ans que le fleuve entre en étiage si tôt ; si bien qu'il est possible que ce mardi des lâchers d'eau commencent.

La vigilance est aussi de mise sur la Midouze dans le Gers, le Tescou dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne aussi ou encore du bassin Lupte-Lembous au Nord du Tarn-et-Garonne et au sud du Lot.

Résultat : il n'y a guère que l'Ariège qui soit épargnée par les restrictions d'eau.

Des restrictions pour les particuliers...

Attention, donc, de nombreuses restrictions ont été mise en place.

Ainsi, il est interdit de remplir sa piscine, de laver sa voiture, de faire fonctionner l'arrosage automatique à Navès, Escoussens et Saix dans le Tarn.

Dans le Lot, même restrictions pour de nombreuses villes de Cahors à Saint-Cirq-Lapopie, mais entre 8h et 20h, tout comme au nord-ouest et au sud-est de l'Aveyron. La préfète a aussi interdit de faire du canoë.

... et pour les agriculteurs

Les agriculteurs lotois et aveyronnais, eux, ne peuvent pas pomper l'eau la journée, sauf les maraîchers et les arboriculteurs.

Dans le Lauragais, le Volvestre, les côteaux du Gers, ils ne peuvent "se servir" que la moitié de la semaine. Et puis sur la Midouze, à l'ouest de Condom, les agriculteurs ont carrément l'interdiction totale de prélever de l'eau, tout comme sur le Tescou, qui passe par Gaillac, Lisle sur Tarn mais Montauban est qui dangereusement bas.

Ceux qui ne respectent pas ces arrêtés préfectoraux risquent jusqu'à 1500 euros d'amende.

La liste des arrêtés préfectoraux par département

Voici les arrêtés préfectoraux de restrictions d'eau :

-l'Aveyron

-le Gers

-la Haute-Garonne

- le Lot

-Le Tarn

-le Tarn-et-Garonne