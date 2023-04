La secrétaire d'Etat à l'écologie écourte sa visite à Rochefort pour éviter une "casserolade"

Des militants de la nupes et des syndicalistes ont attendu en vain ce mardi Bérangère Couillard devant le siège de la LPO à Rochefort une bonne partie de la journée

Ils l'attendaient à 11h ce mardi matin devant le siège de la Ligue de Protection des Oiseaux à Rochefort, casserole en main. Quelques dizaines de militants de la Nupes, et des syndicalistes opposés à la réforme des retraites n'ont jamais vu Bérangère Couillard. La secrétaire d'Etat à l'écologie leur a fait faux bond, elle a privilégié une visite en bord de mer, pour le lancement du dispositif "Attention, on marche sur des oeufs" pour la protection des oiseaux qui nidifient et annulé sa venue à Rochefort l'après-midi.

Ils n'étaient pourtant ni très nombreux, ni très virulents. "S'ils ont peur de ça, c'est bien la preuve que ce gouvernement est totalement bunkérisé" s'exclamait Nordine Raymond, le porte parole de la Nupes à Rochefort "ni déçu, ni pas déçu" d'avoir fait reculer la secrétaire d'Etat. " Elle confirme ce que l'on pense, c'est à dire que le gouvernement a peur de la population" ajoutait-il en promettant un 1er mai "monstre" dans la rue.

Un programme chamboulé au dernier moment

C'est au dernier moment, que le programme de la ministre a été modifié. Il a d'abord été décidé d'inverser les rendez-vous pour éviter les opposants à la réforme des retraites. Son équipe expliquant qu'elle ne renonçait pas, mais qu'elle s'adaptait. "Mon planning de la journée a été divulgué sur les réseaux sociaux et pour ne pas gêner cette visite à laquelle je tenais, on a préféré inverser les séquences" expliquait à la presse Bérangère Couillard, sur la plage de Saint Froult, à une centaine de mètres de nids de gravelots à col interrompu, un oiseau limicole menacé

Mais alors qu'elle quittait la plage pour aller déjeuner, impossible d'en savoir plus sur la suite de son programme. Ses chargés de relation presse indiquaient que l'heure du prochain rendez-vous serait communiqué par SMS. En fait, Bérangère Couillard a tout simplement annulé la deuxième partie de son programme à Rochefort. Elle devait rencontrer les salariés de la Ligue de Protection des Oiseaux, et ceux du Conservatoire du Littoral, et parler de protection de la biodiversité, un sujet sur lequel Alain Bougrain Dubourg le président de la LPO lui avait vivement reproché de ne pas avoir beaucoup avancé, alors qu'ils conversaient sur la plage.

Son équipe a ultérieurement indiqué à Radio France : "nous avons du annuler pour raisons de sécurité parce que 80 personnes voulaient s'infiltrer dans une réunion avec la LPO et le Conservatoire du littoral". Son entourage précisait qu'elle avait pu se rendre en Vendée lundi.