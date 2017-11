La Secrétaire d'Etat Brune Poirson présente pour les cérémonies du 11 novembre en Vaucluse

Impensable pour la Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire Brune Poirson de rendre hommage aux morts de la Premiere Guerre mondiale ailleurs qu'en Vaucluse. C'est à Carpentras qu'elle à fait le déplacement ce samedi où de nombreuses familles étaient présentes.

Ils étaient une centaine devant le monument aux morts de la ville de Carpentras ce Samedi pour rendre hommages aux soldats de la Première Guerre mondiale. Brune Poirson, la Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire originaire du Vaucluse à fait le déplacement. Impensable pour cette vauclusienne d'aller ailleurs :"Vous savez, j'aimerais passer plus de temps là où j'ai grandi, mais désormais j'ai la chance et l'honneur de travailler pour les français. Mais pour moi c'était évident d’être ici aujourd'hui."

Brune Poirson Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire au coté des élus locaux de Carpentras © Radio France - Nina Valette

Le maire de Carpentras les jeunes élus au Conseil municipal des enfants étaient également au rendez-vous. A la fin de la cérémonie, Brune Poirson à pris la route direction Saint-Didier pour un second hommage.

Et les familles dans tout ça ?

Pendant plus d'une heure, des enfants, des anciens combattants et des élus ont pris la parole pour rendre hommage aux soldats morts pendant la guerre. Discours, levé de drapeau, dépôt de gerbes et l'hymne national ont rythmé la cérémonie.

Les militaires des armées de terre et mer étaient présents © Radio France - Nina Valette

Beaucoup de familles de militaires ont fait le déplacement.

Noé et Nicky 75 ans mettent un point d'honneur à venir chaque année : " Mon grand père à fait cette guerre. Il a eu le poumon perforé. Ma grand mère l'a attendu 7 ans ! C'est un devoir d'être ici pour rendre hommage à ces hommes et ces femmes" lance Nicky avec beaucoup d'émotion.

Les discours d'hommages s’enchaînent pendant plusieurs minutes © Radio France - Nina Valette

A coté d'elle, Natacha est très touchée. Sa fille vient de s'engager dans l'armée, il s'agit là de sa première cérémonie : " Ce rendez vous prend une toute autre ampleur pour moi maintenant. Je suis très fière d'elle. C'est bien de retrouver les valeurs de la France, surtout avec cette période que traverse notre pays. Dans quelques jours, c'est le 13 novembre, ça fait du bien de ce souvenir" précise cette maman.