La secte de Tabitha's Place convie les journalistes mais n'en dit pas plus sur son départ du Béarn

Quasiment dix jours après les portes-ouvertes, la communauté Tabitha's Place a organisé mardi un point presse. Il s'agissait de communiquer officiellement sur le départ annoncé de la commune de Sus après 40 ans passés sur place . D'après la municipalité, ils seraient environ une centaine de membres. La communauté ne se prononce pas sur les chiffres. Le dimanche 30 avril, les habitants de Sus et des environs étaient invités à venir pour discuter et découvrir la secte. La presse n'était alors pas autorisée à entrer ce dimanche-là.

"Trouver un endroit où on peut faire ce qu'il y a dans nos cœurs"

Ce départ à venir, les membres de Tabitha's Place en parlent avec leurs mots. Régis a une cinquantaine d'années et réside à Sus depuis 24 ans. Régis explique que partir est récemment devenu évident pour tous : "Partir de Sus, c'est continuer de répondre à l'appel de l'Evangile, on a reçu un appel de partir à cause de nos convictions, on ne peut pas les vivre en France. On va chercher un autre pays où on va pouvoir les vivre, trouver un endroit où peut faire pleinement ce qu'il y a dans notre cœur, et être avec nos enfants, continuer à mettre en pratique les commandements du fils de Dieu, tout simplement dans une vie d'amour."

Concrètement, certaines choses devenaient particulièrement contraignantes pour cette communauté. Régis évoque quelques exemples : "Avoir un pot commun en France, c'est très compliqué. Travailler ensemble, c'est très compliqué. On ne veut pas spécialement avoir des sociétés, des gérants, des contrats de travail avec des ouvriers... On est des familles, on est des frères et sœurs. S'appliquer à se fondre dans se moule-là, ça devient autre chose que ce qu'on veut faire."

Un départ de Sus encore à définir

Les médias ont été conviés ce mardi après-midi mais sans en apprendre beaucoup plus sur la suite des événements pour les membres de la communauté. Rien à voir avec les portes-ouvertes où les journalistes n'avaient pas pu entrer. Ce mardi, l'accueil est chaleureux, des gâteaux sont disposés sur une table, dans l'épicerie de la secte de Tabitha's Place. Où vont partir les membres ? La réponse est livrée simplement et avec le sourire : "On ne sait pas, on va se laisser guider par ce qui vient".

Max fait partie de la communauté de Sus depuis 10 ans. Il développe : "On croit à quelque chose de plus grand et on apprend à se laisser guider ensemble. Concrètement, on vit ensemble, on est nombreux. Ce sont des échanges entre nous, c'est par rapport à tout ce qu'il se passe, les choses prennent forme pas à pas."

Le départ sera annoncé assure la communauté

Des rumeurs ont circulé ces derniers temps. Partent-ils vers la Roumanie ? Ou vers la République Tchèque où certains membre de la secte qui étaient en Allemagne sont allés. On comprend qu'aucune destination n'a été arrêtée pour ne pas être bloqué sur un lieu. Au-delà de la destination, réside encore cette question : quand est prévu le départ ? Max répond qu'un départ est enclenché mais qu'il est impossible de dire s'ils seront encore là dans deux semaines ou dans trois ans.

La date sera communiquée en temps voulu sur le site internet des Douze tribus , assure Régis qui veut faire passer un message : "On invite tout le monde à nous suivre, on va partir, on a un bus, on peut faire plusieurs allers-retours. Ne restez pas ici..." Un des enjeux pour eux est de trouver un pays où ils peuvent vivre comme ils le souhaitent et éduquer leurs enfants hors des établissements scolaires. En juin 2021, une dizaine d'adultes de la secte a été condamnée à six mois de prison avec sursis et 1.000€ d'amende pour avoir ouvert un faux établissement d'enseignement privé. Les enfants de cette communauté reçoivent les cours donnés par des adultes.