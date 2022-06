Un colloque sur "la sécurité au travail" : comment se tenir à distance du danger ?

- Monsieur, Iochum, avocat au barreau de Metz, est ce que ça veut dire que le travail est un lieu où le salariés est en sécurité?

"Le travail génère ses dangers, génère ses difficultés, des situations de stress,. Parfois, quand le travail est pénible dans des industries ou dans le bâtiment, des situations de danger physique. Il génère aussi des risques psycho sociaux. Cette terminologie nouvelle vient s'inscrire dans l'ordre juridique, on peut avoir son voisin de travail qui nous crée du stress relationnel toute la journée. La question fondamentale, c'est de savoir comment les employeurs doivent garantir cette sécurité au travail et c'est l'objet de notre colloque."

Quel est le rôle des cadres, des manageurs, des directeurs? Comment est ce qu'ils peuvent intervenir, donner l'alerte et mettre fin à des séries de malaises au travail?

- Il y a une charte européenne sur le droit du travail dit que l'alpha et l'oméga c'est la boussole de l'encadrement dans les entreprises : c'est la prévention. Donc il faut en amont des processus de travail dans lequel sont inscrits les salariés et réfléchir d'une manière posée, d'une manière rationnelle et d'une manière systématique, à _comment faire pour éviter les écueils qui vont placer les salariés dans des difficultés_, des difficultés physiques s'ils sont exposés à des dangers matériels et à des difficultés psychiques, si ils sont exposés à du stress relationnel.

Le bien vivre en entreprise, c'est quelque chose qui fait partie du préventif et non du curatif. _Des processus de discussion doivent être mis en place dans les entreprises_, des processus de réflexion collective qui permettent d'éviter des écueils dans lesquels, si l'employeur tombe ensuite, il risque des condamnations.

- Justement, quels sont les signes très concrets qui doivent alerter?

On doit prendre en considération avec altérité les personnes qui nous entourent, dans un processus de production, une entreprise. Quand on voit que quelqu'un va mal on doit se poser la question de savoir l'origine du malaise. Est ce que c'est un malaise qui est d'origine professionnelle? A ce moment là, il faut essayer lorsqu'on est encadrants ou lorsqu'on est employeur, de faire en sorte d'avoir des mesures de remédiation par rapport à cela et de _réorganiser le processus de travail_, de réorganiser le dialogue entre les personnes sur les lieux de travail, de réorganiser les méthodologies de l'entreprise pour faire en sorte que les personnes s'y sentent bien. Il y a des études qui sont faites et qui montrent que les entreprises dans lesquelles est pris en compte l'aspect bien être des salariés sont plus productives à terme à très moyen terme que les entreprises dans lesquelles ces processus sont négligés.

Avec le Covid, on a vu qu'il y avait un nouveau phénomène que la prévention n'avait pas vu venir du tout, c'est le télétravail. Là aussi, on retrouve du malaise dans le travail?

Le télétravail externalisé, le travail de l'entreprise à créer, un environnement de travail nouveau sur lequel d'ailleurs notre colloque aujourd'hui va réfléchir. Comment faire alors que les salariés ne sont plus physiquement présents sur le lieu de travail pour s'assurer du fait qu'ils aillent bien pour s'assurer de leur sécurité? Quels sont les risques et quels sont les enjeux autour de cela? Quelles sont les mauvaises habitudes d'isolement qui peuvent être pris par les salariés qui créent des risques psychosociaux? On aborde là effectivement un champ nouveau sur lequel qui est presque expérimental, du travail en dehors du travail.

Quels sont les moyens dont dispose l'employeur alors qu'il n'est pas physiquement présent avec le salarié pour _le ramener à une situation d'acceptabilité de ses conditions de travail_? C'est des questions qui sont très nouvelles. C'est des questions qui ne sont pas encore forcément traitées par la loi, puisqu'on est dans un champ qui est largement expérimental. Je pense que l'important et ça s'inscrit dans la prévention, c'est de toujours maintenir un lien d'écoute et un lien effectif et un lien d'attention avec les salariés, alors même que ceux ci ne sont pas physiquement présents sur le lieu de travail. Donc c'est des processus à inventer, peut être aussi et avant tout par le dialogue social et par la négociation collective.

Programme du colloque organisé par Maitre Iochum avec le soutien de la fondation Mercy.