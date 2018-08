Loire, France

Les cyclistes sont-ils en sécurité sur nos routes ? La question est régulièrement posée et notamment après des accidents comme celui de mercredi à Saint-Chamond. Un cycliste de 50 ans est décédé lors d'un choc avec un camion. Une reconstitution a eu lieu ce jeudi pour comprendre ce qui a causé l'accident.

Dans la Loire où on compte des dizaines de vélo clubs, certains cyclistes estiment que sur les routes, les infrastructures sont insuffisantes pour les cyclistes. Jean-Paul Pierremont fait partie du vélo club de Feurs, la Squadra Forézienne. Il sait à quel point les cyclistes sont vulnérables sur la route : "Sur la route, c'est en permanence. On entend une voiture arriver et on pense à notre sécurité.". Le retraité ajoute : "On est fragiles, on a un petit casque et des gants, c'est tout. Quand on a un choc frontal avec un véhicule, ça peut être très violent."

À Feurs, la Squadra Forézienne a organisé un stage sur la sécurité routière et un autre sur les premiers secours. Par ailleurs, certains membres du club pointent du doigt le manque d'infrastructures : "Quand on va dans d'autres départements comme le Rhône, on voit des pistes cyclables sur les routes. Il suffit d'avoir 70-80cm. On se sent déjà mieux et l'automobiliste sans doute aussi." Depuis le début de l'année 2018, il y a eu huit morts sur les routes dans la Loire : quatre automobilistes, deux motocyclistes, un cycliste et un piéton.