La sécurité du match Rennes-Lille renforcée après l'attaque de Dortmund

Les mesures de sécurité seront renforcées ce samedi 15 avril pour le match Rennes-Lille. C'est la conséquence de l'attaque contre le bus des joueurs de Dortmund mardi en ligue des champions. Les trajets vers le stade notamment seront surveillés de près.

C'est une décision commune de la préfecture et des deux clubs pour cette 33ème journée de ligue 1 : ils donc décidé de prendre des mesures de sécurité supplémentaires en amont du match Rennes-Lille ce samedi 15 avril. "Que ce soit les acteurs du jeu, les joueurs ou les arbitres, il y a un dispositif spécifique pour les transferts vers le stade", explique Karim Houari, le "stadium manager" du Roazhon Park.

des dispositifs spéciaux aux abords et à l'intérieur de l'hôtel où siègent les joueurs de Lille

"Il y a aussi des dispositifs spéciaux aux abords et à l'intérieur de l'hôtel où siègent les joueurs de Lille, poursuit-il, mais vous comprendrez que pour des raisons de sécurité, je ne peux pas vous donner plus de détails". C'est la conséquence directe de l'attaque contre le bus des joueurs de Dortmund mardi en ligue des champions.

Il y a des socles de pratiques comparables à ceux de certains derbies

Pour les supporters aussi, les traditionnels contrôles d'avant-match et les palpations seront plus fouillés. Mais le Stade Rennais l'assure : "nous sommes prêts pour assurer la sécurité ce samedi". L'état d'urgence depuis un an et demi les a préparé. "Il y a des socles de pratiques comparables à ceux de certains derbies, explique Karim Houari, mais aussi des spécificités en fonction du contexte actuel", sans plus de précisions...