La sécurité est renforcée pour le match AS Vitré - FC Nantes ce mercredi à Laval

Le match AS Vitré- FC Nantes se joue à guichets fermés au stade Francis Le Basser à Laval

Laval, France

Prés de 12.000 personnes sont attendues ce mercredi soir au Stade Francis Le Basser à Laval. À partir de 18h30, l'AS Vitré accueille le FC Nantes en quart de finale de la Coupe de France de football. Un match à guichets fermés.

Devant l'affluence et l'enjeu du match, le dispositif de sécurité est renforcé, 80 policiers sont mobilisés dont une demi-compagnie de CRS venue de Rennes. Ces derniers seront épaulés par 90 agents de sécurité qui feront des fouilles à l'entrée du stade.

Des restrictions de circulation

Le match n'est pas classé à risque mais la police sera toutefois vigilante vis-à-vis de la centaine d'ultra nantais qui font le déplacement. La circulation et le stationnement seront aussi très réglementés, il y aura des restrictions de circulation sur l'avenue Pierre de Courbertin, entre la rue Hebert et la rue Christian D'elva, à partir de 16h30 et jusqu’à la fin du match. Des déviations sont mises en place, le stationnement sera également interdit dans ce même secteur de 14h à 22h.

Les cars des supporters vitréens stationneront tous à la gare routière côté sud. Quant aux spectateurs nantais, ils pourront se garer sur la parking visiteurs situé avenue de Mayenne.