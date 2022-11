La sécurité informatique au cœur du premier VigieCyber 2022 à Metz ce mercredi

La sécurité informatique est un sujet "bouillant", estime Dominique Losardo, l’un des organisateurs du VigieCyber 2022 et dirigeant de la société de conseils en informatique, Openfield France, basée à Metz.

ⓘ Publicité

Ces dernières années, les attaques informatiques se multiplient. "Avec ma société, j’en parle depuis 2005. La crise du Covid a vraiment accéléré cette tendance et le conflit russo-ukrainien n’a fait qu’appuyer nos craintes. Aujourd’hui, tout le monde doit être vigilant", dit Dominique Losardo, également vice-Président de l'Union des entreprises de la Moselle, en charge du numérique et des relations transfrontalières.

Plus d’une centaine de participants se sont inscrit à VigieCyber 2022, qui a lieu ce mercredi au campus CentraleSupélec, au Technopôle de Metz. Le but est de sensibiliser au maximum aux risques liés aux attaques informatiques. "On parle peu des cybers attaques, par contre c’est notre quotidien, c’est tous les jours. Toutes les entreprises et institutions sont concernées. Les particuliers aussi sont exposés", dit Dominique Losardo.

"Tout le monde est concerné"

Au programme de cette journée, des conférences ou encore des tables rondes, destinées aux professionnels, aux responsables d'institutions publiques ou privées, pour les inciter à renforcer leur sécurité informatique. "L’intérêt c’est déjà de faire témoigner les collectivités qui ont déjà été attaquées. C’est d’expliquer comment on a géré cette attaque, comment on a pu y répondre, comment on a pu récupérer les données. L’objectif, c’est aussi de montrer quelques solutions simples à mettre en œuvre dans les entreprises, dans les collectivités. Le troisième objectif, c’est donc la sensibilisation du public parce que tout le monde est concerné", ajoute Dominique Losardo.

Le constat, c’est qu’il y a encore des lacunes en sécurité informatique dans certaines entreprises. "Ce n’est pas un objectif pour certaines structures et c’est malheureux parce que les dégâts sont considérables. C’est vraiment un problème d’information parce qu’on a la sensation que cela coûte cher mais une attaque coûte beaucoup plus cher que de mettre en place des outils de sécurité", précise Dominique Losardo.

"L’idée n’est pas de se protéger à 100%, c’est impossible. L’idée c’est de réduire la surface d’attaque, de réduire considérablement l’envie de l’attaquant de s’en prendre à vos données. C’est comme une maison, plus on sécurise sa maison, moins on donne envie aux voleurs d’y pénétrer", dit-il.

loading