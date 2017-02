La sécurité informatique : un enjeu majeur qui nous concerne tous

Nous sommes tous concernés par la sécurité informatique. A partir du moment où vous utilisez une connexion internet, que vous soyez un particulier ou une entreprise, il y a des risques. La sécurité informatique est un enjeu majeur de notre siècle, sommes-nous prêt ?

C'est un sujet qui nous concerne tous pour éviter d'être victime de piratage sur internet via un ordinateur ou un smartphone, pour protéger nos données personnelles afin d'éviter qu'elles soient revendues à des entreprises, pour contrer l'espionnage industriel ou économique via les réseaux et même pour éviter que des gouvernements soient attaqués. D'ailleurs dernièrement, l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron [candidat à l'élection présidentielle] a dit être victime de tentatives de piratage informatique venant de Russie.

Le piratage par la Russie, plausible ?

Ecoutez ce qu'en pense Gabriel Viller, havrais et consultant en informatique :

En Russie, c'est vrai qu'il y a une certaine culture du hacking"

Gabriel Viller est un consultant spécialisé dans la sécurité informatique, il vit au Havre.

Quels conseils pour éviter le piratage ?

Les particuliers sont toujours victimes de ces escroqueries sur le net.

Ecoutez Patrick Dzah, président de l'association havraise Web Solidarité

Patrick Dzah, président de Web Solidarité, association havraise

A une époque les enfants recevaient l'apprentissage de la sécurité par leurs parents. Aujourd'hui en informatique les parents reçoivent l'apprentissage par leurs enfants et les enfants n'ont pas d'expérience sur la sécurité."- Gabriel Viller, ethical hacker

ECOUTEZ le dossier de France Bleu Normandie sur la sécurité informatique

France Bleu Normandie vous parle de la sécurité informatique

Pour contacter l'association havraise Web Solidarité :

websolidarite.lehavre@gmail.com

permanence le mercredi de 14H à 16H 50 rue de la vallée au Havre

permanence le vendredi de 9H30 à 11H30 SAM-Sainte Catherine 95 rue Maurice Tronelle au Havre

Pour contacter Gabriel Viller : louer un hacker