Au dépôt de pétrole d'Orléans, les cuves à essence ont désormais une double paroi

Après 10 ans d'études et de discussions, le dépôt de pétrole d'Orléans, situé Avenue Denis Papin à Saint-Jean-de-Braye, vient d'inaugurer les travaux de sécurisation sur ses immenses cuves à essence. Elles ont désormais une double paroi pour limiter le risque en cas de fuite et d'incendie.

Après la catastrophe d'AZF à Toulouse en 2021 et la loi de 2003 sur le risque industriel, l'Etat avait demandé une inspection de tous les sites classés Seveso, seuil haut, en France. C'est le cas du dépôt pétrolier d'Orléans, qui comprend 11 réservoirs sur Saint-Jean-de-Braye et 5 sur Semoy. 100.000 mètres cubes d'essence, de fioul et de gasoil y sont stockés en permanence. " Ce site existe depuis 1974" explique Philippe Tardif, chef de projet au Raffineries du Midi, " et on file du temps, des maisons et des entreprises sont venues s'installer autour. Le risque était devenu très important en cas de surpression ou d'incendie dans les cuves à essence."

Des parois en béton et en acier autour des cuves à essence

Il y a 10 ans, une discussion s'est donc engagée avec l'Etat et les collectivités locales pour trouver une solution et réduire ce risque industriel. " Evidemment, la solution la plus simple aux yeux de certains, ce serait de déménager le dépôt plus loin" raconte Jacques Connnesson, chef de l'unité Loiret à la DREAL, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. " Mais, on l'a chiffré à 50 millions d'euros, plus un million d'euros par pipeline à déplacer". Une autre solution aurait été d'exproprier les habitants et les sociétés situés dans le périmètre de risque. " C'était aussi un coût important" précise le fonctionnaire

Vue d'ensemble du dépôt de pétrole d'Orléans © Radio France - Patrica Pourrez

En accord avec les Raffineries du Midi, une solution a finalement été trouvée pour sécuriser le site et précisément les deux cuves à essence qui contiennent chacune 6.500 m3. " On a fait le choix de construire une sorte de mur d'enceinte, une double paroi en béton et en acier autour de deux cuves à essence. En cas de fuite, ça permet de mieux contenir le produit et donc de limiter le risque d'explosion" précise Philippe Tardif.

On doit tous assumer notre histoire industrielle

Ce chantier a coûté près de 8 millions d'euros, financés à 40% par l'Etat, 33% par l'exploitant et le reste par la Région, le département et la Métropole d'Orléans. " C'est normal que l'Etat et les collectivités participent" précise Jacques Connesson, " Certes, l'exploitant est responsable de son site et des risques. Mais en même temps, on n'a pas empêché l'urbanisation autour. On doit tous assumer notre histoire industrielle".

Le dépôt de pétrole d'Orléans emploie 13 salariés. 200 camions viennent s'y ravitailler chaque jour pour alimenter les stations service de la région. Sur l'année, 1,5 millions de m3 transitent par le site loirétain.