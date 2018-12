La sécurité renforcée sur le marché de Noël du Mans

Le Mans, France

La fusillade de Strasbourg entraîne un renforcement de la sécurité en Sarthe. C'est particulièrement visible au Mans depuis ce mercredi avec la présence d'une trentaine de gendarmes mobiles. Des patrouilles mais pas de contrôle ni de fouille. Des gendarmes qui étaient déjà présents en Sarthe en marge des actions sur le dépôt pétrolier du Mans. Pour les commerçants, déjà refroidis par le mouvement des gilets jaunes et les casseurs en marge des manifestations lycéennes, l'ambiance n'est pas à la fête.

Les vendeurs du marché de Noël du Mans effrayés.

Lindsay vend du vin chaud et des marrons sur les marchés de Noël depuis huit ans : "aujourd'hui, j'ai une petite crainte qu'il arrive quelque chose. Quand on entend un bruit, on a peur, quand on voit la police passée on a peur. Et puis, cette année, il y a eu aussi les manifestations des lycéens. On nous a fait fermer le marché et on nous a dit que si on décidait d'ouvrir, c'était à nos risques et périls; donc, ça fait un peu peur quand on nous dit des choses comme ça".

Pour Nour, vendeur de fromage : "c'est sur que vu les événements, on n'est pas vraiment rassuré, et voir les CRS tout autour du marché, on a un peu plus d'assurance et on essaye de pas y penser, et d'aller de l'avant".

Ces deux vendeurs estiment avoir perdu la moitié de leur chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière.

Sécurité renforcée sur l'ensemble de la Sarthe

De plus, sans dévoiler les détails des dispositifs, Nicolas QUILLET, le préfet de la Sarthe, a rappelé aux maires du département l’importance de la surveillance et du contrôle des rassemblements.

Parallèlement, la préfecture a également invité les responsables des centres commerciaux à renforcer leur sécurité notamment sur les contrôles des accès des personnes, des véhicules. Ce mercredi, aux entrées de la galerie marchande des Jacobins au Mans, il n'y avait pas de contrôle, ni de fouille.

Enfin, le préfet a aussi demandé aux forces de l’ordre de renforcer les patrouilles aux abords des lieux publics.