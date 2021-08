La sécurité routière s'invite dans les restaurants de l'Yonne

Samedi 17 juillet, Anastasio Alain le patron du restaurant le Comptoir à Auxerre, a reçu des sets de tables un peu spéciaux. Pas de pubs ou de dessins pour les enfants mais un message pour les adultes: Après avoir bu de l'alcool, il ne faut pas prendre le volant. Ces 300 feuilles de papiers font partie de la nouvelle campagne de sensibilisation de la préfecture de l'Yonne. Quand on les lui a proposé, le restaurateur a tout de suite accepté. "J'ai accepté parce qu'à partir du moment où on peut sensibiliser les gens c'est forcément bienSurtout lorqu'on sait que si il y a un problème avec l'alcool dans nos établissements, les restaurateurs et patrons de bar peuvent être considérés responsables."

15 000 sets répartis dans tout l'Yonne

Il n'est pas le seul à avoir accepté, c'est une dizaine de restaurateurs dans tout l'Yonne qui ont reçu ces sets de tables. La préfecture en a envoyé 15 000, pour que la campagne dure jusqu'au 8 août. C'est la première fois que ce genre de format est utilisé dans l'Yonne. Le but étant de rajeunir un peu les moyens de communication autour de la sécurité routière, en choisissant des formats un peu moins stricts. "Ca permet de manger et d'avoir sous les yeux les règles de base de la sécurité routière, explique Marion Aoustin Roth, directrice de cabinet du préfet de l'Yonne. D'autres départements, surtout dans le sud, ont aussi ce genre de campagne."

On a voulu faire quelque chose d'un peu plus séduisant que les campagnes un peu strictes sur l'alcool au volant habituelles.

Sophie vient justement du sud, à côté de Toulon. De passage à Auxerre pour les vacances, elle s'est installée sur la terrasse du Comptoir pour déjeuner. Et le temps que son plat arrive, elle prends le temps de lire son set de table. "Y'en a qui sont sympathiques. J'aime beaucoup celui du bar, où on peut se retrouver et se déconnecter mais où on doit faire attention à qui repart comment." Elle ne boit pas mais ce sens aussi concernée. " C'est important de rappeler ce message, avec le déconfinement, on a tous un peu envie de faire la fête."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un message discret mais essentiel

A quelques tables de là Jean-Marc, n'est pas aussi élogieux. "C'est une bonne idée, surtout que c'est pendant le repas qu'on boit. Mais y'a trop de chose dessus, on perd le message principal, déplore-t-il. Il faudrait quelque chose de plus évident, là je me demandais juste pourquoi il y avait des coquillages sur mon set de table." Caché sous son assiette, il n'avait même pas remarqué le message.

Que certains ne remarquent pas le message de sécurité routière importe tout de même peu à Anastasio Alain. Le patron relativise: "Si ca touche 5 ou 10% des gens c'est déjà ca de pris."