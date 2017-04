La sécurité sera renforcée autour des bureaux de vote à Orléans

La question de la sécurité dans les bureaux de vote se pose encore plus depuis l'attentat déjoué, il y a deux jours à Marseille. Avant même ces nouveaux événements, la mairie d'Orléans avait prévu de renforcer ses mesures de sécurité pour dimanche lors du 1er tour de l'élection présidentielle.

A quatre jours du vote, la tension est montée d'un cran dans l'organisation et la sécurisation du scrutin. Des mesures ont été mises en place après l'arrestation, mardi à Marseille, de deux hommes soupçonnés de préparer un attentat. Le gouvernement a annoncé 50 000 policiers et gendarmes supplémentaires dans toute la france. A Orléans, "on ne change pas ce qui avait été prévu," admet Olivier Geffroy, l'adjoint en charge de la sécurité et de la tranquillité publique, "c'est un moment démocratique important et dans le contexte sensible que nous connaissons, il est important que les électeurs puissent voter en toute sérénité. On avait déjà anticipé notre dispositif de sécurité."

Des patrouilles devant les 64 bureaux de vote

Les policiers municipaux feront toute la journée des patrouilles devant tous les bureaux de vote de la ville. Ils seront ouverts de 8 heures à 19 heures. "Et les rondes de police se poursuivront même au-delà jusqu'à la proclamation des résultats à l'hôtel de ville," explique Olivier Geffroy, "les policiers interviendront à intervalles réguliers devant les 64 bureaux de vote, ils faut qu'ils soient visibles."

A Orléans, il est également demandé une vigilance toute particulière aux 64 présidents qui tiendront les bureaux de vote dimanche. Olivier Geffroy a communiqué avec eux et le refera avant le scrutin: "Ils ont reçu des consignes pour prévenir la police dès qu'ils remarquent quelque chose d'inquiétant ou qui sort de l'ordinaire." Ce sont toutes les personnes présentes dans les bureaux qui devront se montrer vigilantes. Il y aura sur Orléans 300 assesseurs, auxquels s'ajoutent 1 secrétaire et 1 agent d'accueil par bureau de vote.