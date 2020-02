La Seine-Saint-Denis participe pour la première fois au Salon de l'Agriculture

Les créateurs de la brasserie Croix de Chavaux à Montreuil et des bières MIR à Romainville

C'est une première pour la Seine-Saint-Denis. Du 22 février au 1er mars, le département accueillera le public sur son propre stand au Salon International de l'Agriculture qui ouvre ses portes ce samedi.

Expliquer l'agriculture urbaine

"La Seine-Saint-Denis a été le grenier de Paris au 19e siècle et alimentait la capitale", rappelle le président (PS) du conseil départemental. Pour Stéphane Troussel, en étant présent au salon, l'objectif est certes d'expliquer ce passé agricole aux visiteurs mais aussi présenter ce que fait le territoire aujourd'hui en matière d'agriculture urbaine, "une innovation intéressante qui peut permettre de reconnecter l'agriculture aux habitants des villes en manque de nature et d'explications pédagogiques sur ce qu'ils mangent".

De la laine, du miel, des bières

Plus d'une vingtaine de représentants de cette agriculture urbaine seront présents sur le stand (pavillon 4, stand D133) sous la bannière du In Seine-Saint-Denis. Ils proposeront des dégustations et des animations. L'occasion de découvrir les confitures Re-belle, la laine des moutons des Bergers Urbains ou encore les bières MIR de Romainville ou encore celles de la brasserie Croix de Chavaux, fabriquées à Montreuil. Frédéric Poulain, le patron fabrique ses bières avec du miel provenant d'une vingtaine de ruches installées dans la ville.

Il ne cache pas sa fierté de représenter le 93 sur le salon et espère développer à terme une ferme urbaine. "L'idée c'est de réutiliser les drèches, (résidus du brassage des céréales) pour les revaloriser, nourrir les poules avec et faire pousser des salades". Un projet qui pourrait prendre des années à se concrétiser, mais que Frédéric Poulain aimerait bien, encore une fois, réaliser chez lui en Seine-Saint-Denis.