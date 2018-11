La Seine-Saint-Denis va ouvrir un lieu d'accueil pour les jeunes femmes victimes de violences

A Besançon, le 2 novembre : un hommage à Razia, jeune femme afghane tuée à l'arme blanche en pleine rue quelques jours plus tôt

Seine-Saint-Denis, France

Un lieu d'accueil pour les jeunes femmes de 15 à 25 ans victimes de violences "unique en France" ouvrira début 2019 en Seine-Saint-Denis, à Bagnolet. Le président du conseil départemental, Stéphane Troussel (PS), doit l'annoncer ce jeudi lors des 14èmes rencontres annuelles de l'Observatoire des violences envers les femmes en Seine-Saint-Denis.

Mariage forcé, prostitution : ce lieu accueillera chaque année 500 jeunes femmes de Seine-Saint-Denis mais aussi des 19ème et 20ème arrondissements de Paris, grâce à un partenariat incluant notamment les villes de Paris, de Bagnolet et le conseil départemental. Il sera géré par l'association "FIT une femme un toit". Le lieu permettra de favoriser l'accès des jeunes femmes aux soins, à une assistance juridique, à la contraception ou à l'IVG.

Permettre aux jeunes femmes de "redevenir maîtresses de leur destin"

Le département de Seine-Saint-Denis veut être "précurseur dans la lutte contre les violences faites aux femmes et dans l'accompagnement de ces dernières pour redevenir maîtresses de leur destin", a expliqué Stéphane Troussel, à l'Agence France Presse (AFP). Il annonce également la création prochaine de "logements passerelle" : des appartements du département, mis à disposition de femmes accueillies en centres d’hébergement, et gérés en partenariat avec les associations "l'Amicale du Nid" et "SOS Femmes 93".