La semaine de la presse à l'école, pour sensibiliser sur les fausses informations

C'est la semaine de la presse et des médias ! Chaque année, cette semaine, les écoles mettent à l'honneur le décryptage médiatique, la vérification des informations, bref : cette semaine apprend aux élèves à s'informer à bon escient.

Une semaine pour les enfants... mais aussi les parents

Nathalie Barberie est coordinatrice du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information (CLEMI) pour le rectorat de Dijon. Pour elle, les jeunes ne sont pas dupes des fausses-information et c'est aussi et surtout les parents qu'il faudrait former.

"_Les enfants voient tout de suite quand une information est fausse, ils le disent : "_c'est du mytho"" raconte-t-elle. Il est vrai que les jeunes générations ont grandi avec les réseaux sociaux, là où circulent le plus ces fake news et ont moins de mal à reconnaître quand une information est fausse. "Les adultes ont beaucoup plus de mal à s'en rendre compte" poursuit-elle.

S'informer pour mieux comprendre le monde

Et justement, à l'heure de la guerre en Ukraine qui inonde les réseaux sociaux de photos et de vidéos, comment guider les adolescents ? Comment faire pour qu'ils évitent les fakes news ?

"On est sur de l'info à chaud, en temps de guerre. Donc la première victime, c'est l'info. En plus, c'est également une guerre de l'information avec des techniques très élaborées de toute part" poursuit Nathalie Barberie. Elle donne un principal conseil à ses élèves : "ne partagez jamais ce que vous voyez sur la guerre en Ukraine, nous ne sommes jamais sûrs de rien" conclut-elle.

