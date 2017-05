La semaine de lutte contre l'homophobie et la transphobie s'ouvre à Avignon

Les associations et bars-restaurants d'Avignon se mobilisent du 13 au 20 mai pour une semaine de lutte contre l'homophobie et la transphobie, alors que les actes contre les homosexuels sont en recrudescence en France.

Les actes homophobes ont augmenté de 19,5% en France, en 2016. C'est ce que révèle le rapport annuel de SOS Homophobie, publié juste avant l'ouverture de la semaine de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Plusieurs actions sont prévues à Avignon, pour sensibiliser la population.

"Certains candidats à la présidentielle ont dit qu'ils voulaient annuler la loi sur le mariage pour tous. Cela libère la parole homophobe." - Nathalie Sarlat, présidente du centre LGBTQI Avignon-Vaucluse

Selon ce rapport, cette hausse s'explique par la campagne présidentielle. Certains candidats, comme François Fillon et Marine Le Pen, proposaient de modifier la loi sur le mariage pour tous. Pour Nathalie Sarlat, la présidente du centre LGBTQI (Lesbienne, Gay, Bi, Trans, Queer, Intersexe) à Avignon, cela a "libéré la parole homophobe. Les gens se sentent autorisés à avoir des actes ou des paroles homophobes."

Un homme agressé à Vaison-la-Romaine

En Vaucluse et en France, les couples homosexuels "vivent de manière adaptée à l'homophobie ambiante", selon cette membre de SOS Homophobie. "C'est à dire qu'un couple de femmes ne va pas se prendre par la main dans les rues d'Avignon, par peur des regards". Les homosexuels s'exposent aussi à des insultes et des agressions.

Un homme a été agressé ce printemps à Vaison-la-Romaine, parce qu'il était gay. Deux jeunes l'ont tapé." - Nathalie Sarlat.

Pour sensibiliser et "donner de la visibilité aux personnes homosexuelles", le centre LGBTQI Avignon-Vaucluse et plusieurs associations organisent une semaine de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Elle se tient du samedi 13 au samedi 20 mai, autour de la Journée Internationale du 17 mai.

Le programme des animations à Avignon :