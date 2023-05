La semaine de quatre jours, "c'est le sens de l'histoire", explique l'Institut Bergonié à Bordeaux

Environ 5% des entreprises françaises proposent désormais à leurs salariés de passer à un e semaine de quatre jours de travail. Parmi elles, en Gironde, Vans Designers, entreprise basée à Mérignac , ou encore l'Institut Bergonié, le centre de lutte contre le cancer à Bordeaux. Il lancera en septembre une expérimentation pour faire passer ses salariés à la semaine de quatre jours. Elle "s'inscrit dans le sens de l'Histoire", dit ce mardi sur France Bleu Gironde, le directeur général adjoint de l'institut Bergonié, Nicolas Portolan.

Une expérimentation qui se fera sur la base du volontariat, pour les salariés qui "aspirent à avoir davantage de jours de repos", sans réduire le temps de travail sur la semaine. 70% des soignants de l'Institut, eux, sont déjà sur ce rythme, avec des "retours positifs". Cela donne des journées de travail de "11 heures maximum avec une fatigue qui est contrôlée et sécurisée. Et cela permet à la même équipe de prendre les patients en charge du matin au soir et du soir au matin", explique-t-il.

Un argument pour recruter et fidéliser

Passer à la semaine de quatre jours, c'est aussi une manière de "fidéliser les salariés" et de faciliter les recrutements, explique-t-il, puisque cela présente notamment l'avantage d'être "concurrentiel avec un secteur privé, parfois à l'international". L'Institut "avait déjà prévu du télétravail de façon importante, ce qui est aussi un facteur d'attractivité". poursuit Nicolas Portolan.

Le directeur général adjoint évoque aussi des améliorations liées au à la "réduction de l'empreinte carbone et un petit gain de pouvoir d'achat", avec la suppression d'un trajet par semaine.