La semaine du goût en Lozère

La semaine du goût est un évènement national qui a vu le jour en 1990 et dont la vocation initiale est de sensibiliser les enfants à l’alimentation de qualité. Pour cette 28e édition, de nombreuses animations sont organisées tout au long de la semaine en Lozère.

De nombreuses animations sont organisées tout au long de cette semaine à l'occasion de la 28e édition de la semaine du goût dont la vocation initiale est de sensibiliser les enfants à l’alimentation de qualité. Pour cela, l’ensemble des professionnels du goût sont sollicités afin de transmettre leurs connaissances et leur passion en milieu scolaire ainsi qu’auprès du grand public.

Ainsi mardi 10 octobre, le Groupement de Défense Sanitaire Apicole de la Lozère proposait une présentation du monde de l'abeille à 17 élèves de CM1 de l’école privée Jeanne d’Arc à Mende. Deux apiculteurs bénévoles ont ainsi présenté le rôle de l’abeille dans l’environnement, le processus de production et de récolte du miel. Ils ont achevé leur intervention par une dégustation de différentes variétés de miels de Lozère.

Deux apiculteurs bénévoles ont ainsi présenté le rôle de l’abeille dans l’environnement Copier

Au delà d’une opération promotionnelle axée sur les filières agroalimentaires de la Lozère, ce sont aussi l’éducation au goût, la découverte des saveurs, du patrimoine naturel et gastronomique local qui sont concernés.

Basée sur la valorisation des productions de Mende et de ses alentours, et plus largement de la Lozère, cette manifestation est l’occasion de rencontres, au détour d’un atelier, d’une visite, d’une séance de dégustations, entre les jeunes écoliers et les producteurs, les professionnels, qui œuvrent pour la promotion de spécialités culinaires.