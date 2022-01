La semaine prochaine à Laval, le déménagement du monument aux morts commence

C'est une opération rare qui va prendre plusieurs semaines et qui est symbolique du renouveau de la place du 11-Novembre de Laval. Dès la semaine prochaine, les opérations de déplacement du monument aux morts vont démarrer sur le square Foch. Il prendra place désormais sur la place du 18-Juin.

Vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes passé sur la place du 11-Novembre à Laval. Un grand échafaudage a été installé autour du monument aux morts, square Foch. Dès la semaine prochaine, le gigantesque édifice va être démantelé, pour un déménagement près de la mairie (place du 18-Juin) prévu entre le 14 février et le 1er mars. En France, le déplacement d'un monument aux morts n'est pas fréquent.

150 tonnes à déplacer

Celui de Laval aura 100 ans le 28 octobre 2023. C'est un pan de l'histoire de la ville qui déménage. En 1919, l'édifice a été évoqué une première fois avec le vote d'un crédit municipal de 10.000 francs. À l'époque, la ville avait aussi lancé une souscription et créé un impôt de 12 centimes par habitant. Plus de 50.000 francs ont été récoltés pour sa construction.

Cent ans plus tard, l'actuelle municipalité souhaite que le monuments aux morts soit fin prêt sur la place du 18-Juin dans quatre mois. La première cérémonie est prévue le 8 mai, date hommage de la capitulation des nazis en 1945. "L'édifice pèse 150 tonnes, il comporte de nombreuses pièces de bronze. Elles seront nettoyées par l'entreprise Eiffage et des sous-traitants", explique Bruno Bertier, premier-adjoint de la ville de Laval.

Plusieurs stèles vont être déplacées : la stèle de la Croix Rouge, la stèle de la Médaille Militaire et la stèle à la mémoire des victimes des persécutions et déportations. Cette dernière dispose de trois plaques, mais une quatrième verra le jour "en hommage à ces Mayennais qui ont sauvé au péril de leur vie des juifs", poursuit Michel Neveu, conseiller municipal délégué aux actions patriotiques.

De la culture sur le square Foch en attendant la halle gourmande

Sur le square Foch, le monument aux morts et les stèles laisseront place à une halle gourmande en 2025. D'ici là, la mairie de Laval souhaite que l'espace soit notamment utilisé pour de l'urbanisation éphémère : "On souhaite y accueillir des évènements culturels, associatifs. Avec le festival des Trois Éléphants et pour la Fête de la Musique par exemple", déclare Lucie Leduc conseillère municipale déléguée au cœur de ville.

Pour cette halle gourmande, la ville lancera dans quelques semaines un concours d'architectes : le projet gagnant sera annoncé en juillet, et des commerçants du centre-ville, ainsi que des élus de l'opposition municipale, feront partie du jury.