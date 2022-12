"La semaine s'annonce sensible en terme de sécurité routière" : les conseils d'un gendarme

La circulation routière va se densifier ce vendredi après-midi en Haute-Garonne, à la veille du réveillon de Noël. Avec la grève à la SNCF, certains vont se reporter sur la voiture, le pic de circulation est attendu entre 15 heures et 18 heures. Le commandant Mickaël Bonsens, chef de l'escadron de sécurité routière de la Haute-Garonne, prévient qu'il y aura des contrôles dès ce vendredi soir. Le 24 décembre et le 31 décembre au matin les gendarmes distribueront des éthylotests chimiques sur les barrières de péage de Toulouse Nord, Muret, Montgiscard et Lestelle.

"La consommation d'alcool est toujours une des causes principales des accidents de la route. Le week-end s'annonce sensible car il sera festif et les gens ont tendance à boire plus d'alcool, ce qui est dangereux." Le mieux, rappelle le gendarme, est de rester dormir sur le lieu de fêtes, "pas seulement dormir deux heures et reprendre le volant, car l'alcool met du temps à disparaitre de l'organisme", ou bien désigner quelqu'un qui ne boit pas.

En Haute-Garonne, les routes secondaires sont les plus dangereuses : "elles sont moins protégées que les autoroutes et il y a plus de risques de sorties de route, de chocs frontaux. Malheureusement, on sait qu'un choc frontal engendre des conséquences corporelles lourdes voire des décès."

Depuis le début de l'année, 45 personnes sont mortes sur les routes de la Haute-Garonne , une mortalité en baisse par rapport à 2021, mais le gendarme insiste :"l'année n'est pas finie. Un accident est toujours un accident de trop. Il y a des victimes qui peuvent avoir des séquelles toute leur vie et les dommages collatéraux des familles qui voient leurs vies chamboulées." L'association Allô Victimes France accompagne des victimes des accidents de la route, et rappelle que les accidents n'arrivent pas qu'aux autres, on est tous concernés.