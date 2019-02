Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, propose de donner à Marianne les traits de Simone Veil

Strasbourg, France

Alors que le week-end dernier à Paris, des portraits de Simone Veil ont été vandalisés, Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, vice-présidente d'Agir la droite constructive, a adressé un courrier au président de la République.

Elle propose, au nom de son groupe, de donner à Marianne les traits de Simone Veil. "_Après Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, Laëtitia Casta_… cela aurait une vraie signification de donner à notre incarnation nationale le visage de l’une de ses plus grands et illustres serviteur et défenseur. Un visage rassembleur et un symbole riche de sens pour unir les Français", écrit l'ancienne maire de Strasbourg.

Se rassembler autour de valeurs et de figures communes fortes et fédératrices" - Fabienne Keller

Simone Veil "fait partie du cœur et de la conscience collective de notre Nation. Elle incarne la France, son honneur, sa grandeur, son courage et sa dignité en toute situation et dans l’adversité. Son parcours et ses engagements ont inspiré et donné de la force à des millions de Français", ajoute Fabienne Keller.

"_Alors que les actes antisémites se sont multipliés au cours des dernières semaines_, alors que notre pays construit son nouveau pacte social et démocratique à travers le Grand débat national que vous avez initié, alors que nous célébrerons en 2019 le 40e anniversaire de l’élection de Simone Veil à la Présidence du Parlement Européen, il s’agit pour l’ensemble des citoyennes et des citoyens Français de se rassembler autour de valeurs et de figures communes fortes et fédératrices".