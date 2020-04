Coronavirus : la sénatrice des Bouches-du-Rhône Samia Ghali demande le gel des loyers sociaux

Face aux nombreux messages d'alerte reçus de locataires en grande difficulté, Samia Ghali, sénatrice des Bouches-du-Rhône a envoyé une lettre au ministre du Logement, Julien Denormandie afin de lui demander le gel des loyers sociaux. Dans ce courrier, elle explique que la crise sanitaire, du fait de la baisse des revenus, voire leur disparition totale, se transforme pour un grand nombre de familles en crise sociale et humanitaire : "sept millions de Français sont en chômage partiel. Dans de nombreuses familles, des enfants ne mangent pas à leur faim" écrit t'elle sur sa page Facebook.

Un fond d'urgence d'aide à la quittance

Un constat que fait également la Fondation Abbé Pierre "les appels de ménage en détresse se multiplient" explique Florent Houdmon, son directeur régional "mais cette solution proposée en habitat social n'est pas forcément la bonne. Il y a toute une partie de la population précaire qui n'a même pas accès au logement social et qui se loge en logement privé !"

La Fondation Abbé Pierre demande pour sa part un "fond d'urgence d'aide à la quittance" pour aider aux paiements des loyers, dans le parc social comme dans le parc privé "comme cela se fait déjà chez certains de nos voisins européens" précise Florent Houdmon.

"C'est l'archétype de la fausse bonne idée !" - Lionel Royer-Perreaut, 13 Habitat

La proposition de la sénatrice Samia Ghali ne trouve pas non plus un écho très favorable auprès de Lionel Royer-Perreaut, président de 13 Habitat, le plus grand bailleur social des Bouches-du-Rhône, "c'est l'archétype de la fausse bonne idée ! Le gel des loyers sociaux, cela veut dire "suspension" et pas "annulation", des loyers impayés dont les locataires devront s'acquitter à un moment donné et qui se rajouteront aux loyers en cours." Lionel Royer-Perreaut dit préférer un accompagnement au cas par cas pour les personnes en difficulté.