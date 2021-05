La série Camping Paradis recherche des figurants "boxeurs" pour un tournage à Martigues

La série Camping Paradis diffusée sur TF1 recherche des figurants pour un tournage à Martigues au mois de juin. Elle recherche des boxeurs femmes et hommes entre 20 et 45 ans.

Camping Paradis recherche des "silhouettes" et des figurants pour un tournage à La Couronne.

Si vous aimez la série Camping Paradis diffusée sur TF1, ce casting peut vous intéresser. Camping Paradis recherche des femmes et des hommes pour un tournage à La Couronne (Bouches-du-Rhône) concernant des scènes de boxe. Si vous avez entre 20 et 45 ans, que vous pratiquez la boxe et que vous êtes disponible d'ici le 17 juin vous pouvez postuler ! L'annonce précise que plusieurs dates sont possibles en fonction de vos disponibilités. Le tournage doit avoir lieu d'ici le 17 juin.

Si vous êtes intéressé vous devez envoyer des photos : une portrait, une photo en pieds et une photo en tenue. Pour postuler vous devez vous rendre sur le site de l'annonce.

Précisez dans l'objet de votre mail, votre nom, prénom, âge, ville de résidence et indiquez qu'il s'agit du casting "BOXE".