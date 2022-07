La série documentaire Apocalypse recherche des archives manchoises du Débarquement

En préparation d'un documentaire baptisé Apocalypse Débarquements, les documentalistes de la société de production CC&C sont à la recherche de bobines, photos et témoignages de Manchois réalisés entre janvier et décembre 1944. Le film en deux volets de 52 minutes doit sortir en 2024.

Mêler la grande Histoire mondiale et les petites histoires personnelles, c'est l'ADN de la série documentaire Apocalypse, diffusée sur France Télévisions. Depuis 2009, 29 films regroupés en neuf séries ont été réalisés sur la Première guerre mondiale, la montée des totalitarismes, la Seconde guerre mondiale ou encore la Guerre froide.

Marie-Cécile Bouguet, documentaliste : "On veut donner une couleur, à hauteur d'homme, à ces épisodes" Copier

Une série en deux épisodes de 52 minutes chacun baptisée Apocalypse Débarquements est en cours de préparation. Elle racontera l'histoire des débarquements de Normandie et de Provence à l'été 1944. C'est dans cette optique que la société de production a lancé un appel aux Manchois pour trouver des archives témoignant de la vie quotidienne pendant cette période. "On va parler du Débarquement, mais aussi montrer l'avancée des Alliés vers Paris", confie Marie-Cécile Bouguet, documentaliste chez CC&C sur la série Apocalypse depuis 2011.

On veut donner une couleur à hauteur d'homme à ces événements. Montrer des familles, au niveau local. Comment on a vécu ces moments d'histoire. Le Graal, ce sont les bobines amateurs - Marie-Cécile Bouguet, documentaliste

"Apocalypse se base sur 100% d'archives restaurées, resonorisées et colorisées. Ce que nous recherchons, ce sont _des images peu vues, voire inconnues_", explique la documentaliste. Parmi les "cibles" des documentalistes, des films datant de janvier à décembre 1944, des photos prises au plus près du Débarquement, mais aussi des lettres, des témoignages sur des événements familiaux (mariages, etc.) qui ont eu lieu en juin 1944. S'en suit un travail de numérisation notamment : "on travaille avec des laboratoires dédiés, qui ont l'habitude de ce genre de documents", ajoute Marie-Cécile Bouguet.

Collecte jusqu'à septembre/octobre 2022

Les équipes se donnent jusqu'à septembre/octobre 2022 pour regrouper un maximum d'archives. Le documentaire doit sortir en 2024, à l'occasion des 80 ans du Débarquement. Il faut savoir que pour une série de deux fois 52 minutes, les réalisateurs travaillent en moyenne sur une banque de 400 à 500 heures d'archives et de 800 à 900 photos.

Si vous disposez d'archives qui peuvent intéresser les équipes de CCC&C, vous pouvez :