La série marseillaise "Plus belle la vie" pourrait faire son retour sur TF1

Studio de Plus Belle la Vie, pôle média de la Belle de Mai, Marseille

La réponse devrait être donnée d'ici la fin moins du juin. La série culte marseillaise "Plus belle la vie" pourrait faire son retour à la télévision. Les producteurs, la société Newen Studios , ont rencontré la ville de Marseille. Cette dernière, propriétaire des studios à la Belle de Mai où les épisodes ont été tournés, assure que plusieurs projets ont été proposés.

Des épisodes de 15 minutes

La série, aux 18 saisons et 4600 épisodes , pourrait reprendre et être diffusée sur TF1, comme le prévoit une des propositions sur la table. Les épisodes seraient en revanche plus courts pour atteindre une durée d'une quinzaine de minutes environ. L'adjoint chargé de l'économie à la municipalité, Laurent Lhardit, assure qu'une réponse est attendue avant la fin du mois de juin.

Le 18 novembre dernier, la célèbre série a diffusé son dernier épisode sur France 3. Le feuillon a marqué toutes les générations en collant à l'actualité et en traitant de nombreux sujets de société jusqu'alors rarement abordés dans la fiction en France : violences conjugales, discriminations, homosexualité, GPA (gestation pour autrui), harcèlement ou encore consommation de drogues. Son retour pourrait être un énorme soulagement pour de nombreux fans .