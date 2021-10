La série Netflix Squid Game s'invite dans les cours de récréation de Perpignan

La série phénomène Squid Game, qui a débarqué sur la plateforme Netflix à la rentrée, commence à inquiéter dans les écoles des Pyrénées-Orientales. Interdite aux moins de 16 ans et ultra violente, certains élèves de primaire la regardent et reproduisent des scènes à l'école.

Squid Game, série sud-coréenne diffusée sur la plateforme Netflix, fait un carton depuis sa sortie en septembre dernier, pas moins de 111 millions de foyers l'ont visionné dans le monde entier. Une série ultra violente, où des surendettés sud-coréens se retrouvent, malgré eux, à participer à des jeux, d'apparence enfantins, mais où les perdants sont tués.

Interdite aux moins 16 ans, cela n'empêche pas certains élèves de primaire de la regarder, sans la surveillance des parents. Ce qui commence à inquiéter parents et enseignants à l'école primaire d'Alembert, dans le quartier Saint-Assiscle de Perpignan.

"Ça ne fait pas vraiment peur, c'est juste parce qu'il y a du sang" - Chérine, 9 ans

C'est Chérine, 9 ans qui a fait découvrir la série à sa mère : "Elle m'a dit, on va regarder Squid Game. J'ai vu le mot game, je me suis dit, c'est un truc pour enfant. Mais alors là, stupéfaction. C'est très très violent." Depuis, Clara a interdit à sa fille de continuer la série. Mais, au fil de la discussion, elle apprend que Chérine a déjà regardé d'autres films d'horreur, interdit, là aussi, au moins de 16 ans, mais "ça ne fait pas vraiment peur", insiste la petite, "c'est juste parce qu'il y a du sang".

La série Squid Game inquiète les parents Copier

La direction de l'école appelle à la vigilance

Des élèves de l'école ont commencé à reproduire des scènes de la série dans la cour de récréation, sans violence. La direction de l'école a alors décidé d'appeler à la vigilance des parents d'élèves, en collant un mot dans le carnet de liaison des enfants : "Nous rappelons que les scènes de violence sur les écrans ont des répercussions néfastes pour le développement des enfants", est-il écrit.

Certains parents ont donc développer des techniques pour surveiller les écrans de leurs enfants, comme Caroline : "Quand ils passe sur Netflix, il est sur mon compte à moi, et je surveille. Quand c'est marqué Interdit aux moins de 16 ou 18, j'enlève".

Et à travers le phénomène Squid Games, ce sont désormais l'utilisation et le temps d'écran qui inquiètent parents et professeurs à l'école d'Alembert de Perpignan.