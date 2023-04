La série sur le vin "Les gouttes de Dieu", tournée en partie à Châteauneuf-du-Pape, sort aujourd'hui

Des paysages de Châteauneuf-du-Pape dans une série à succès ! "Les gouttes de Dieu", série adaptée du manga sur le vin du même nom, sort ce vendredi sur la plateforme Apple TV et sera prochainement diffusée l'année prochaine sur France Télévisions.

ⓘ Publicité

Et le tournage s'est déroulé entre le Japon, l'Italie et la France, dont une bonne partie dans les vignobles du Nord-Vaucluse. Cette série à suspense suit Camille, la fille d'un grand œnologue qui doit prendre la suite de son père, et les affrontements entre œnologues autour de la plus grande collection de vin du monde.

Des retombées attendues à Châteauneuf-du-Pape

À la mairie de Châteauneuf-du-Pape, Anne Soullier salue l'expertise de la série, "avec une approche très pédagogique autour de l'œnologie, du terroir, des sens exprimés au travers du vin". Et elle s'attend, comme après la sortie du manga, à de nouvelles visites de touristes asiatiques dans le vignoble vauclusien : "Quand c'est paru dans les années 2009 et 2010, ça avait déjà été remarqué comme l'un des meilleurs livres au monde sur le vin et ça avait déjà une répercussion énorme, avec des millions d'exemplaires vendus sur le Japon et la France".

LES GOUTTES DE DIEU Bande Annonce VF (2023) Adaptation du Manga