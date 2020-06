Une femme à la tête des pompiers en Creuse, la seule colonelle en France

Il n'y a qu'une seule femme colonelle des pompiers en France et elle est dans notre département ! Stéphanie Duchet est la nouvelle directrice du Service Département d'Incendie et de Secours de la Creuse. Elle a pris ses fonctions en tout début de semaine. Elle est donc l'unique femme à diriger un SDIS dans notre pays. "Il faut explique-t-elle donner envie à nos jeunes filles, à nos jeunes femmes de prendre ce métier à bras le coeur et de s'y investir. Leur montrer que c'est possible et qu'on peut tous, homme ou femme prendre ce type de fonction. Et que c'est un métier vraiment enrichissant".

Une femme dans un métier d'homme

"Je ne me suis jamais sentie comme étant une femme dans le dispositif. J'avais pour habitude pendant des années de dire que j'étais un homme avec un grand H, parmi l'ensemble des personnels et c'est plus récemment notamment en voyant nos jeunes femmes qui assument pleinement leur féminité dans ce métier d'homme que je me suis dit assumons ce que l'on est ! Mais je n'ai jamais ressenti du tout le fait que j'étais différente".

Etre utile, servir

"Je suis pas issue d'un milieu de sapeurs-pompiers mais j'avais en moi l'envie de pouvoir être utile et servir mon prochain. Je suis ingénieur sécurité de formation, j'ai fait pas mal de missions, travaillé dans l'industrie. J'avais l'envie de servir les autres. C'est vraiment un métier très varié, c'est quelque chose qui me plait. C'est vraiment passionnant, on est face à des gens qui ont envie de faire bien, qui ont envie de donner, tournés vers la population et je pense qu'on a tout ce qui faut pour pouvoir s'épanouir".

Susciter des vocations

"On a beaucoup de femmes chez les sapeurs-pompiers volontaires et on commence à avoir des sapeurs-pompiers professionnels. C'est une histoire d'image, il faut s'afficher pour donner envie à toutes et à tous d'intégrer ce métier. Il y a quelques mois quand j'étais dans le département du Cher, j'ai été confrontée à une classe de CM2. Ca commence aussi par là, travailler sur le genre. C'est à la fois la vision des sapeurs-pompiers mais aussi des militaires, des gendarmes, de tous les métiers qui sont moins féminisés que d'autres, en parler au quotidien et montrer que c'est possible".

Ses priorités et ses premières impressions

"Quand on arrive dans un département, il faut connaitre le territoire mais aussi les hommes et les femmes qui constituent les équipes, être à leur écoute et les accompagner sur différents projets. Je pense notamment au schéma départemental de couvertures des risques. On va réfléchir tous ensemble au plan d'action que nous devrons mener sur les 3, 4 années qui viennent pour faire évoluer le service. La première image que j'ai eu lorsque je suis venue en Creuse, c'est ces vallons et cette nature verdoyante. Et puis l'accueil de la population, quand on cherche une maison, puisque je vais venir vivre ici avec ma famille. C'est cet accueil de la population que j'ai remarqué dès mon arrivée et que je retrouve ici aussi bien évidement au niveau du Service Départemental d'incendie et de Secours".