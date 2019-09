La sieste au travail pourrait-elle sauver des vies ?

Niort, France

Dans les rues de Poitiers, la grande majorité des personnes questionnées répondent : "non". Non, elles ne font pas la sieste au travail, soit parce qu'elles n'ont pas le temps, l'envie ou le lieu pour. Mais les bienfaits de la sieste, déjà défendus par de nombreux spécialistes, pourrait en plus sauver des vies. Une étude suisse publiée dans le journal médical Heart s'est concentré sur la fréquence de la sieste. Et en conclut que faire une ou deux siestes par semaine pourrait faire baisser le risque d'accident cardiovasculaires.

Même si c'est loin d'être encore démocratisé, certaines entreprises ont déjà pris la chose au sérieux. C'est le cas à IMA, à Niort. Depuis un an, les salariés peuvent profiter d'une salle pour se poser et éventuellement faire une sieste, ouverte de 11h à 15h.

"C'est au bénéfice du salarié mais aussi de sa performance" - Renaud Berrivin, chargé des relations presse à IMA

Un accord a été signé il y a deux ans avec les partenaires sociaux pour aménager cette salle. Elle fait partie d'un dispositif plus large de bien-être au travail, avec une salle de relaxation et des activités sportives ou de détente proposées aux employés. Pour ceux qui travaillent de nuit ou finissent tard, une chambre est même mise à disposition pour se reposer ou même passer la nuit.