La simulation, nouvelle star de la formation des élèves infirmiers d’Annecy

À Annecy (Haute-Savoie), le nouvel Institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants (Ifsi-Ifas) dispose de trois salles de simulation. Ce nouvel outil permet aux étudiants de se former dans des conditions encore plus proche de la réalité.

Une chambre d’hôpital avec son ambiance et tout son matériel. Dans le lit un patient enfin un mannequin connecté. Il est capable de parler ou de servir de cobaye parce qu’ici nous ne sommes pas dans un vrai centre hospitalier mais dans l’une des trois salles de simulation de l’Institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants d’Annecy. "Ce sont des salles dans lesquelles nous reproduisons, pour nos étudiants, un environnement de soin le plus réaliste possible", explique Jean-Baptiste Chable, le responsable de la formation de l’Ifsi-Ifas d’Annecy.

L'une des trois salles de simulation aux soins de l'Ifsi-Ifas d'Annecy (Haute-Savoie). © Radio France - Richard Vivion

Comme dans la "vraie vie"

Ces salles de simulation sont toutes équipées de caméras, d’une régie technique et de pièces consacrées au débriefing. "Si c’est une chambre d’hôpital nous pouvons ajouter tous les bruits des différents appareils comme les sirènes des ambulances, détaille Jean-Baptiste Chable. Nous pouvons aussi recréer l’intérieur d’une maison pour les interventions à domicile." Tous les scénarios peuvent être joués.

Ce matin, un groupe d’élèves infirmiers doit apprendre à gérer l’angoisse de l’épouse d’un jeune homme en fin de vie. "Une simulation, c’est intense", reconnait Kevseir. Etudiante infirmière en 3e année, elle ne trouve que des intérêts à cette immersion dans le réel. "C’est se mettre en situation, vivre l’acte qu’on devra faire la vraie vie." Chaque simulation est suivie d’un long débriefing entre les élèves et leurs formateurs.

Après la simulation, élèves et formateurs de l'Ifsi-Ifas d'Annecy (Haute-Savoie) débriefent. © Radio France - Richard Vivion

Ancrer l'apprentissage

Christelle Billing est formatrice à l’Ifsi-Ifas d’Annecy. Elle a été rapidement séduite par cette nouvelle technique. "On est vraiment immergé, on y croit ! C’est du vécu donc cela ancre l’apprentissage." La simulation permet de gommer la distance entre les cours théoriques et la pratique du terrain. "Elle permet aussi de prendre le temps pour exécuter une pratique très réaliste avec la possibilité de débriefer dans le détail", conclu Jean-Baptiste Chable.