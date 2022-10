La situation au 115 en Ille-et-Vilaine devient "ingérable" selon la directrice du SIAO 35

Des enseignants, des parents d'élèves et des associations se mobilisent actuellement en Ille-et-Vilaine pour des familles de sans papiers qui dorment à la rue. C'est le cas à l'école de l'Ille à Rennes, ou au collège Thérèse Pierre de Fougères. Toutes ces personnes se retrouvent à la rue car le 115, le numéro d'appel d'urgence, est saturé. Sophie Randuineau, la directrice du Service intégré d'accueil et d'orientation d'Ille-et-Vilaine qui gère ce 115, était l'invitée de France Bleu Armorique ce vendredi matin.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Vous nous confirmez que le 115 et saturé en Ille-et-Vilaine?

Sophie Randuineau : Oui, malheureusement je le confirme. Ce n'est pas nouveau, mais c'est vrai que la tension s'est aggravée ces derniers mois.

Combien recevez vous d'appels par jour? Pour combien de places?

Alors, tous les jours, les écoutants réceptionnent environ 150 à 200 appels. Soit une augmentation d'environ 30% par rapport à la période avant Covid. C'est une tension de tous les jours et c'est surtout une tension sur les familles parce qu'on a eu des créations de places, notamment pour des personnes seules sur lesquelles on avait un grave déficit. Mais on est bien conscient de l'insuffisance du nombre de places pour les familles et je ne peux que soutenir et confirmer effectivement des situations de sans-abrisme, de familles et d'enfants à la rue. C'est pour ça qu'on a publié, nous aussi, un baromètre des enfants à la rue à l'occasion de la rentrée scolaire.

Et que dit ce baromètre?

Nous avons évalué qu'en Ille-et-Vilaine nous avons eu plus de 50 à 100 enfants à dormir dans des tentes cet été. Depuis début octobre, la situation s'est légèrement améliorée puisque nous avons eu des déblocages de nuitées hôtelières pour ces familles. Malheureusement, ça n'a pas concerné toutes les familles. Donc, il en reste encore ce qui provoque les mobilisations.

Qu'est-ce que ça veut dire le déblocage de nuitées? Vous avez eu plus des places d'hébergement ou certaines se sont libérées?

Nous avons eu plus de places. Nous n'avons pas eu à faire sortir des personnes exprès parce que de toute façon, ce serait inefficace. Donc aujourd'hui, le 115, ce sont 600 places d'hébergement en structures pour l'Ille-et-Vilaine dont environ 500 sur Rennes et autant de nuitées hôtelières. Autant de personnes sont à l'hôtel et donc c'est ce chiffre qui ne fait qu'augmenter.

A combien estimez-vous le nombre de personnes ne trouvant finalement pas de refuge le soir en moyenne?

Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on ne répond pas à environ 100 à 150 personnes par jour. Donc ça représente plusieurs familles. Mais ça représente aussi beaucoup de personnes seules qui sont en situation d'errance. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde dort dehors. Ça veut dire qu'au niveau de la demande et de l'aide qui est recherchée, on n'arrive pas à fournir. Donc parfois, les personnes retrouvent d'autres solutions. Elles dorment chez de la famille, chez des amis,. Certaines se présentent également au niveau des maraudes du Samu social. Mais en tout cas, la question de l'hébergement reste très précaire pour elles. Alors que notre mission au niveau du SIAO c'est de construire un parcours résidentiel.

Pour bien comprendre, on doit appeler le 115 chaque jour pour avoir une place la nuit qui suit?

En tout cas, tous les jours, nous avons entre 10 et 50 places à pourvoir entre les places en structures, les places à l'hôtel. On a des places pour familles, des places pour personnes seules, des places pour couples, etc et il est effectivement important d'essayer d'appeler tous les jours. Je préfère dire essayer parce qu'on sait, on reconnaît que c'est très difficile de nous joindre tellement on a d'appels. Et nous n'avons souvent que deux professionnels, parfois trois pour répondre simultanément. Donc d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les usagers du 115 qui ne perdent pas espoir, qui continuent de nous appeler malgré la difficulté de nous joindre et le taux de réponse négative qui est apporté.

Est-ce que cette situation est particulière à l'Ille-et-Vilaine? ou est-ce identique ailleurs en Bretagne et en France?

Elle n'est pas identique en Bretagne. Sur les autres départements, ils sont un peu moins touchés par les difficultés que nous pouvons rencontrer, notamment les phénomènes migratoires, même s'ils en ont également. Le fait qu'il y ait le guichet unique de la demande d'asile à Rennes provoque forcément un afflux de personnes. C'est le cas des grands de préfecture de région, un peu partout en France bien sûr, Paris, Lyon, Marseille, etc...

Mais est-ce que Rennes a un caractère un peu particulier dans l'accueil des migrants?

Rennes, j'ai tendance à dire que c'est vraiment la solidarité par excellence et on le voit par la politique qui est menée. C'est une politique très ouverte, très sociale, très accueillante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est une collectivité très attractive avec des partenariats très forts avec la ville, la métropole, le département et l'Etat également. Tout cela contribue à faire un accueil qui est globalement satisfaisant. Sauf que là, avec les phénomènes migratoires, des femmes victimes de violences qui sont en nombre considérable, des situations d'expulsions locatives également qui ont fortement repris après deux ans quasiment de trêve hivernale, et des délais pour accéder au logement qui se sont accentuées. En fait, on arrive à une situation qui devient assez ingérable.