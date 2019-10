La situation des migrants à Saint Étienne reste préoccupante à l'approche de l'hiver

Saint-Étienne, France

Au moment même où l'assemblée nationale lance le débat sur les conditions générales de l’immigration en France, coup de projecteur à Saint Etienne dans le quartier de Bellevue sur l'ancien bureau de poste désaffecté qui est occupé depuis le mois d’avril dernier par une soixantaine de migrants.

Vivent ici des ressortissants angolais / sénégalais / mais aussi albanais, quasiment tous en situation illégale et qui ne bénéficient d'aucune aide officielle.



La mairie a même tenté, en vain, de faire évacuer le bâtiment par voie judiciaire cet été.

Ils vivent dans ce bâtiment sans eau , sans électricité et sans chauffage à l'approche de l’hiver, soutenus par des associations et quelques habitants du quartier qui se mobilisent pour leur venir en aide comme Eva qui se désespère de voir que leur situation n'évolue pas .

"La poste, ce c'est pas un lieu d habitation, ils sont en train d’essayer d'isoler un peu car l'hiver arrive, ils ont tous froid"

Les migrants africains ont suivi le parcours habituel, en transit, par la Lybie et l'Italie et comme c'est dans ce pays qu'ils sont arrivés en Europe ils dépendent du régime dit de "Dublin" qui les empêche de trouver du travail ailleurs, en France notamment C’est le cas de Taby, un jeune angolais qui espère que sa situation pourra enfin se régulariser ici.

"Mon espoir à Saint Étienne, c'est d'avoir une vie meilleure, j'essaie de trouver du travail, j'essaie d'obtenir des documents pour mon droit d'asile en France et pour pouvoir fonder une famille et vivre décemment"

Comment vit-on dans ce bureau de poste désaffecté?

A 60 dans quelques dizaines de mètres carrés dans des conditions d'hygiène approximatives et dans un inconfort total. Mal répondent les associations qui attendent toujours un geste de la mairie de Saint Etienne. Kevin vient du Sénégal "Ça fait 7 mois que je suis ici, on ne peut pas vivre dans ces conditions là. Les bénévoles font tout ce qu ils peuvent pour nous, alimentation, vêtements, l'hiver arrive on a besoin de chauffage , de radiateurs"

Dans le courant du mois de septembre, une quinzaine de députes LREM ont publié une tribune pour tenter de dédramatiser le sujet. Ils considèrent notamment que l’immigration rapporte bien plus à la France qu'elle ne lui coûte. Parmi ces élus Nathalie Sarles, la députée du Roannais.

Ces élus souhaitent aussi que l'intégration des migrants puisse se faire beaucoup plus dans les milieux ruraux souvent désertifiés, mais avec des actions fortes pour leur trouver des emplois.

Le maire de Montrottier, une commune des Monts du Lyonnais entre les département du Rhône et de la Loire, avait tenté une expérience dans cette optique pour intégrer 7 familles syriennes.

Il en dresse le bilan mitigé.

Sur le coté positif beaucoup d'habitants de sa commune se sont transformés en parrains et marraines des famille , mais en revanche c'est l’éloignement des centres administratifs et une politique de l'emploi inadaptée qui a incité les syriens à partir ailleurs.