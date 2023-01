La situation n'est "toujours pas satisfaisante" dans les Ehpad selon la défenseure des droits

La situation dans certains Ehpad n'est toujours pas satisfaisante d'après un rapport de suivi de la Défenseure des droits qui sera rendu public ce lundi. Dans ce document, Claire Hédon fait le point sur le suivi des 64 recommandations formulées lors d'un précédent rapport en mai 2021 , des recommandations destinées à améliorer la prise en charge des personnes âgées dans les maisons de retraite.

Un an et demi plus tard, les inquiétudes demeurent pour la défenseure des droits, maltraitance, restrictions de visites, faiblesse des contrôles, elle a enregistré depuis 280 réclamations individuelles dont près de la moitié alertent sur des entraves à la vie privée et à la liberté d'aller et venir.

Manque de personnel et excès de zèle face au covid

Autre point noir, les difficultés de recrutement qui entraînent des conditions de prises en charge très insuffisantes, le rapport évoque par exemple le cas d'un Ehpad qui limite les soins d'hygiène pour cause de manque d'effectif : une douche tous les 15 jours, des résidents en pyjama ou en blouse d'hôpital toute la journée, certains encore sont forcés de rester alités, sans considération de leur état de santé.

La défenseure des droits souligne également les excès de zèle de certains établissements qui maintiennent des restrictions de visite, des isolements arbitraires sous prétexte de cas Covid. Les contraintes de confinement ne s'imposent plus à la population globale mais encore aux résidents des Ehpad qui sont souvent démunis face à ces décision.

Un ratio minimal d'encadrement

En revanche, le rapport rendu public ce lundi salu e les efforts des autorités pour renforcer les contrôles dans les établissements concernés même si la défenseure regrette encore le manque d'inspections menées de manière inopinées sur le terrain.

Enfin, elle recommande la mise en place d'un ratio minimal d'encadrement, huit emplois à temps plein pour 10 résidents en Ehpad. Une manière concrète d'améliorer le quotidien des résidents et rendre le secteur plus attractif pour les salariés. "On est à peine à 6 sur 10. L'engagement de l'Etat pris il y a 15 ans pour les établissements et les services à domicile (pour les personnes âgées) doit être mis en place", regrette insisté Pascal Champvert, le président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) interrogé ce dimanche sur franceinfo

"Dans 4 à 5% des cas c'est la faute des directeurs d'établissement parce que dans toutes professions il y a des gens qui ne font pas bien leur travail. Quand il y a des problèmes dans l'ensemble des établissements et des personnels à domicile, c'est la responsabilité de l'Etat" a-t-il précisé en estimant que pour que les choses aillent mieux, il faut donner "des moyens" financiers.