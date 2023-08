La situation s'améliore à Cessenon-sur-Orb, tous les habitants ont à nouveau de l'eau malgré la sécheresse

L'eau est de retour à Cessenon-sur-Orb. Une vingtaine de foyers en était privé depuis la mi-juillet , pour cause, la source qui alimente le village est presque à sec. Mais depuis le début de la semaine, des camions approvisionnent le château d'eau, ce qui permet à tous les habitants d'avoir accès à l'eau potable. La maire espère surtout qu'un nouveau forage sera opérationnel rapidement. C'est ce qu'elle a annoncé ce lundi, en marge de la visite du ministre de la transition écologique Christophe Béchu à la Grande-Motte.

"Aujourd'hui on a deux camions qui font sept aller-retours par jour pour nous amener l'eau nécessaire", détaille la maire Marie-Pierre Pons. Une citerne de 25 mètres cubes et une de 10 mètres cubes. Un "moindre mal" mais ce bal incessant ne pourra pas durer indéfiniment.

C'est pour ça qu'un nouveau forage devrait être mis en service pour compenser le manque de la source communale. "On a commandé tout le matériel nécessaire, on doit faire les premiers pompages le week-end prochain, explique Marie-Pierre Pons. Ensuite on aura des analyses sanitaires, la sécurisation du site, et normalement d'ici trois semaines il sera rattaché au réseau principal."

Une solution plus pérenne pour la commune, pour laquelle la maire milite depuis plusieurs années. "C'est dommage de voir que quand on est au pied du mur, on arrive à faire en quelques semaines ce qui traîne depuis presque dix ans", regrette-elle.

