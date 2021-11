La situation s'améliore à Chamborigaud pour les déplacements après les dernières inondations

Une opération d'urgence exemplaire souligne-t-on à Chamborigaud. Souvenez-vous début octobre, plus de 500 millimètres d'eau s'abattent sur le village de 900 âmes et les hautes Cévennes. Le Luech déborde, des vagues de 1M50. Pas de victime mais des dégâts matériels, deux ponts emportés notamment et des problèmes de circulation pour les habitants des hameaux alentours.

Exemplaire parce qu’en à peine quelques semaines, le financement croisé (Etat/Ales Agglo/Région/Département), a été bouclé et une partie du problème pour les habitants de Sentinel et du Rastel a été résolu. Coût global des travaux, près de 200.000€.

Quand on veut, on peut

Pont submersible reconstruit, piste de près de 1000 M2 carossable en cas de nouveau souci, un chemin de désenclavement reliant la sentinelle au Rastel. Une partie des déplacements résolus pour ces habitants - en peu de nombre - en à peine 6 semaines, la phase urgence a été efficace.

Des élus cévenols qui font - en outre - une bonne opération financière. Le bouchon 80% de subvention 20% de reste à charge a sauté avec l'accord de la préfecture du Gard. Une opération blanche pour la commune qui récupère en plus la TVA 16% des près de 200.000€.

A quand le deuxième pont à Chamborigaud (Gard) ? Copier

Une réussite collective sous l'égide de l'état

"C'est ce qu'on demande finalement à l'état, qu'il nous accompagne, qu'il nous facilite les choses". Et dans le dossier Chamborigaud, il n'a pas failli. Mettant autour de la table tous les partenaires financiers et y allant de sa propre poche (de celles des contribuables) la moitié du coût des travaux. Une condition sine qua non, "des dossiers bien ficelés et une approche collective".

Une opération exemplaire pour une action collective. Copier

Faire un pont pour de bon

Reste le moyen terme. Une vingtaine de personnes - souvent âgés - vivant dans cet habitat diffus qui borde le Luech sont toujours obligées à de longs détours, une passerelle pour la traversée à pied ne devrait pas suffire. Cette fois, il faudra attendre la construction d'un nouveau pont, celui situé derrière le moyenâgeux pont de Rastel, 2 é pont qui n'a pas survécu au 3 Octobre et là, cela risque d'être plus long et pas forcément à des conditions financières aussi avantageuses.