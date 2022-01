Coronavirus : la situation sanitaire dans l'Yonne redevient préoccupante

Marion Aoustin-Roth revient sur les nouvelles mesures sanitaires, les sanctions qui pourraient être prises en cas de non respect du télétravail et la situation des cafetiers. La priorité est de freiner l' épidémie. La directrice de cabinet du Préfet revient aussi sur la rave party du weekend qui s'est tenue à Saint-Florentin avec 1500 jeunes.

France Bleu Auxerre : Pourquoi ne pas avoir fait évacuer les lieux dès vendredi ?

Marion Aoustin-Roth : Le préfet de l'Yonne condamne très fermement cette rave party qui s'est terminée vers 16h dimanche . Il y a eu plus de 2000 contrôles réalisés et 250 infractions relevées. C'est une situation complexe avec plus de 1 000 personnes réunies de nuit. Cela nécessite de travailler à des stratégies de maintien de l'ordre avec des renforts des unités de force mobile que nous avons obtenu et puis des phases en plusieurs temps du samedi au dimanche pour arriver à la libération totale des lieux.

Parmi les nouvelles mesures sanitaires, le renforcement du télétravail sera t-il contrôlé ?

Les services de l'emploi accompagnent depuis le début de la crise les chefs d'entreprises qui jouent majoritairement le jeu dans l'Yonne. Des sanctions pourront être prises en cas de non respect des nouvelles mesures.

Avec l'interdiction de boire son café debout, les patrons de cafés s'inquiètent sur leur avenir...

L'Etat n'abandonne pas les cafetiers. Je comprends qu'ils peuvent s'émouvoir de cette nouvelle mesure. La priorité est de freiner l'épidémie.

Autre actualité, où en est le dossier Benteler de Migennes où 400 salariés sont menacés de perdre leur emploi ?

Des contacts ont lieu. Il y a différentes étapes mises en place. Bercy recherche des repreneurs. Le 6 janvier nous devrions avoir une réunion sur le plan de sauvegarde de l'emploi et autour du 15 janvier nous devrions avoir le bilan final des nouvelles offres pour trouver un repreneur à Benteler.