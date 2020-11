"La situation sanitaire n’est plus seulement préoccupante, elle est grave", dit le préfet des Ardennes

Face à la progression de l’épidémie de Covid-19, Jean-Sébastien Lamontagne, préfet des Ardennes était l’invité de France Bleu Champagne Ardenne ce mercredi 4 novembre de 7h45 à 8h10. Il a répondu aux questions des auditeurs et de la rédaction à propos des règles du confinement.

"Chacun doit comprendre que la situation sanitaire n’est plus seulement préoccupante, elle est grave", dit Jean-Sébastien Lamontagne, le préfet des Ardennes. Dans le département, le taux d’incidence est de 480 nouveaux cas pour 100 000 habitants. C’est-à-dire 1283 Ardennais testés positifs en une semaine.

"Nos indicateurs épidémiologiques ont continué à se dégrader fortement ces derniers jours, ces dernières semaines. Les premières tensions hospitalières apparaissent et c’est donc avec une certaine forme de solennité que j’invite l’ensemble de la population à se protéger, à protéger les autres et on sait comment faire. Il faut respecter les règles sanitaires", a rappelé le préfet.

On est proche de la saturation hospitalière

Pour Jean-Sébastien Lamontagne, la situation sanitaire justifie parfaitement ce reconfinement. "Il faut bien voir qu’avec jusqu’à 200 nouveaux cas de Covid confirmés par jour dans les Ardennes, cela veut dire mécaniquement, deux à trois semaines après cinq à six personnes qui entrent à l’hôpital", explique le préfet des Ardennes.

Actuellement, dans les Ardennes 57 personnes, atteintes par la Covid-19 sont hospitalisées dont 13 en réanimation, sur un total de 16 lits de réanimation. "Pour l’instant, l’hôpital tient bon, dans les Ardennes comme ailleurs. Mais on est proche de la saturation hospitalière", dit Jean-Sébastien Lamontagne.

Jean-Sébastien Lamontagne (à gauche), préfet des Ardennes dans les studios de France Bleu Champagne Ardenne à Charleville-Mézières, le 4 novembre 2020. © Radio France - Préfecture des Ardennes

Le non-respect des règles de confinement sanctionné

Dans les Ardennes, les verbalisations ont commencé, principalement pour non-port du masque et pour non-respect du confinement. "Depuis vendredi dernier, en seule zone police, c’est-à-dire les secteurs de Sedan, Charleville-Mézières, on est à 53 verbalisations pour non-port du masque, 40 pour non-respect du confinement et je précise que pour la semaine qui a précédé, c’est-à-dire la semaine du couvre-feu, il y avait eu un total de 157 verbalisations, dont deux bars verbalisés pour non-respect du couvre-feu", dit le préfet.

Le non respect des règles de confinement est sanctionné d'une amende de 135 euros. La note est plus salée en cas de récidive.

Entreprises : "il ne s'agit pas de punir"

Ce reconfinement n’est pas toujours bien compris dans la population et provoque des tensions, notamment chez les commerçants, obligés de baisser le rideau.

"C’est vrai que je reçois beaucoup ces jours ci, des secteurs d’activité qui s’estiment être punis. Les bars, les restaurants, les petits commerçants, les grandes surfaces, les salles de sports, les chasseurs, je les ai à peu près tous reçus. Il ne s’agit pas de punir, simplement d’avoir un sursaut collectif. Des efforts sont demandés à tous, provisoirement. On espère qu’ils seront brefs, il s’agit d’être équitable", rappelle le préfet des Ardennes.

"Pour les activités qui sont fermées, il y a de puissants mécanismes d’aide", Jean-Sébastien Lamontagne a également rappelé les nombreux dispositifs d’aide qui ont été déployés pour accompagner les entreprises en difficultés.

14,5 millions d’euros ont déjà été versés à 4562 entreprises dans les Ardennes

"Le fonds de solidarité a été renforcé. Il a été porté jusqu’à 10 000 euros par mois en compensation de la perte de chiffre d’affaire. Le fonds de solidarité, depuis le printemps dernier dans les Ardennes, c’est 14,5 millions d’euros qui ont déjà été versés à 4562 entreprises. Il y a ensuite l’exonération totale des charges sociales pour les entreprises fermées. L’activité partielle est réactivée à plein pour les entreprises fermées qui ont des salariés. Dans les Ardennes, depuis le printemps dernier cela représente 18 millions d’euros. Et enfin, il y a les prêts garantis par l’Etat, 216 millions d’euros ont été accordés depuis le printemps dernier", a détaillé le préfet.

Pour informer les professionnels, dont l’activité doit faire face à la crise de la Covid-19, un nouveau numéro d’appel est mis en place : le 0806 000 245. L’appel est non surtaxé, il s’agit du prix d’un appel local.