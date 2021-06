Un "son et lumière" va être réalisé, ce mercredi soir à Colombelles, sur le réfrigérant de la société métallurgique de Normandie (SMN) fermée en 1993. Des images d'archives et des témoignages d'anciens ouvriers seront projetés sur cette immense cheminée que l'on aperçoit à des kilomètres.

La SMN va revivre le temps d'une soirée lors d'un spectacle "son et lumière"

Du bruit. De la lumière. La société métallurgique de Normandie va revivre le temps d'une soirée ce mercredi 30 juin. Un spectacle "son et lumière" est projeté sur le réfrigérant de la SMN, cette immense cheminée visible des kilomètres à la ronde depuis l'agglomération caennaise. La musique de l'orchestre d'harmonie Société Musicale Normande accompagnera la projection d'images archives et de témoignages d'anciens salariés. Un projet porté par Estelle Trédup qui réalise un documentaire de 52 minutes (intitulé "Concerto en lamineur") sur la mémoire des ouvriers de l'usine normande fermée en 1993.

"Cette usine a été le premier employeur de Basse-Normandie. Et lorsque la fermeture a eu lieu en 1993, tout a été détruit par la suite, raconte Estelle Trédup. Cela a été un crève-cœur pour tous ces gens qui ont donné toute leur vie, parfois de générations en générations. Seul le réfrigérant est resté. C'est le dernier symbole. Il risque de disparaître lui aussi puisqu'il n'a pas été réhabilité depuis sa fermeture. Et donc l'objectif de mon projet, c'est de faire parler les murs et les sauvegarder."

Projection du "Concerto en lamineur" ce mercredi 30 juin à 22h30 à Colombelles, au pied du réfrigérant. Ouverture des portes à 21h30. Jauge maximale : 600 personnes.