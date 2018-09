La SNCF à Marseille lutte contre les incivilités et la fraude

Par Corrine Blotin, France Bleu Provence

la Sncf Mobilités et la Région Provence Alpes Côte d'Azur mettent les moyens pour lutter contre les incivilités et la fraude, facteurs de sentiment d'insécurité dans les gares et les trains. Un dispositif qui a permis la diminution de 20% des "problèmes" en gare, entre 2016 et 2017.