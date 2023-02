La SNCF annonce des liaisons supplémentaires entre La Souterraine et Paris à partir du mois d'avril

"Pour une fois, c'est une bonne nouvelle !" Etienne Lejeune, le maire de La Souterraine se réjouit sur sa page Facebook de l'arrêt de trois Intercités supplémentaires en gare de La Souterraine. Pas question pour le maire de bouder son plaisir après la déconvenue de l'hiver, la suspension du 7h35 entre La Souterraine et Paris pour laisser passer un train racleur. Cette fois, l'heure est aux bonnes nouvelles. À partir d'avril 2023, le nombre de rotations entre La Souterraine et Paris va passer de six à neuf. L'information est officielle. La SNCF a informé Etienne Lejeune par courrier le 4 février.

ⓘ Publicité

Une grande première

De mémoire de cheminots, c'est la première fois qu'autant d'Intercités vont s'arrêter en gare de La Souterraine. Une grille d'horaire a été présentée lors d'une réunion à l 'association Urgence Ligne POLT à l'automne. On ne sait pas si elle est toujours d'actualité. À l'époque, il était prévu un train quasiment toutes les deux heures au départ de Paris entre 6h30 et 19h30. Et dans le sens La Souterraine-Paris, au moins trois départs le matin entre 5h30 et 7h30 et trois le soir entre 18h30 et 20h30. Si la SNCF confirme ces horaires, cela pourrait donner ceci :

Au départ de Paris en direction de La Souterraine :

6h35 → 9h21

8h28 → 11h20

10h40 → 13h24

12h41 → 15h24

14h41 → 17h22

17h41 → 20h22

18h41 → 21h21

19h39 → 22h21

Au départ de La Souterraine en direction de Paris :

5h30 → 8h19

6h35 → 9h19

7h33 → 10h19

11h31 → 14h17

14h28 → 17h19

15h35 → 18h19

18h31 → 21h19

19h33 → 22h19

20h31 → 23h19

loading