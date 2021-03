La SNCF collecte des jouets et des produits alimentaires dans toute la Bretagne

Du samedi 20 au 27 mars, des collectes de jouets et de denrées alimentaires seront organisées dans quinze gares de toute la Bretagne. Les jouets seront ensuite offerts à l'association Ti jouets et la nourriture à la Banque Alimentaire.

C'est une première. La SNCF et les TER BreizhGo s'associent à l'association Ti jouets et aux banques alimentaires de la région pour organiser une double collecte. Dans quinze gares de Bretagne, les voyageurs et membres du personnels pourront offrir des jouets et des produits alimentaires ou d'hygiène, du samedi 20 au 27 mars.

Des lieux de collectes seront implantés dans quinze gares de Bretagne à Rennes, Vitré, Saint-Malo, Dol de Bretagne, Dinan, Lamballe, Saint-Brieuc, Guingamp, Plouaret-Trégor, Lannion, Morlaix, Landerneau, Châteaulin, Brest et Quimper. Un train partira ensuite de Rennes à destination de Brest samedi 27 mars pour collecter les jouets.

Tous types de jouets et des produits alimentaires secs

Ces jouets, cassés ou en bon état, seront ensuite récupérer par l'association Ti jouets. Les bénévoles nettoieront et remettront en état ces dons pour ensuite les vendre à prix réduits à des collectivités comme des crèches et écoles.

Les banques alimentaires viendront récupérer les produits alimentaires et d'hygiène dans les gares de leur secteur. Ces dons doivent être des produits secs. Les banques alimentaires donneront les denrées aux associations chargées par la suite de les distribuer aux personnes dans le besoin.