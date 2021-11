La SNCF fait une opération de prévention en gare de Sillé-le-Guillaume près du Mans

En gare, soyez vigilant. Le vrai danger, c'est de ne plus penser au danger. Des agents de la SNCF ont distribué des petits dépliants ce lundi aux usagers pour rappeler les consignes de sécurité. Dans la région des Pays de la Loire, il y a eu moins d'un accident par an sur les dix dernières années.

La SNCF fait 17 opération de prévention par an dans la région. En général, ce sont des actions qui ont lieu en début ou en fin de semaine pour toucher un maximum de personnes et notamment les jeunes. C'est l'occasion pour les agents de rappeler les fondamentaux, des gestes de prudence que certains oublient encore trop souvent. C'est aussi l'occasion pour les personnels ferroviaires d'aller à la rencontre des usagers dans un autre but que le contrôle des billets.

La gare de Sillé-le-Guillaume dispose d'un passage souterrain © Radio France - Christelle Caillot

Encore trop d'imprudences

La plupart des usagers de la SNCF respectent les consignes de sécurité. Tous les voyageurs rencontrés ce lundi en gare de Sillé-le-Guillaume ont emprunté les passages souterrains pour rejoindre leur quai et tous s'éloignent de la bande jaune, de la bordure du quai à l'approche du train. Mais s'ils respectent tous ces consignes, ils avouent aussi que quand il y a du monde, ou quand ils sont en groupe, ils sont un peu moins disciplinés. Erwan, par exemple, prend le train quasiment tous les jours : "moi je suis prudent, mais c'est vrai que parfois, quand il y a du monde, ou quand on a peur de rater son train, on fait moins attention, et on a tendance parfois à courir un peu partout". Et c'est un peu le même discours pour Damien qui est étudiant. Il prend le train toutes les semaines pour aller au Mans : "quand je pars de Sillé, ça va, mais quand j'arrive au Mans, c'est vrai que l'on a parfois tendance à être moins prudent, à faire moins attention".

Il y des jeunes qui se lancent des défis

Jérome Gauttret, responsable des risques ferroviaires en gare était l'un des agents de la SNCF à distribuer les dépliants aux usagers ce lundi en gare de Sillé-le-Guillaume. Selon lui, la très grande majorité des voyageurs fait attention et est plutôt prudente. Ceci dit, il y a encore une petite minorité qui ne respecte pas les consignes. "On voit encore des personnes, souvent des jeunes qui traversent les voies. Il y a aussi celles qui ont des écouteurs sur les oreilles et qui sont complètement distraites. Et puis, le pire, c'est que l'on a aussi des personnes qui se lancent des défis, genre t'es pas capable de traverser quand le train arrive".