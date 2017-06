La SNCF met en location ses voitures de service à Tours et St Pierre-des-Corps à partir de 12€/Jour

Depuis le 18 mai, la SNCF met en location ses voitures de service chaque week-end. Tout fonctionne par internet, même pour ouvrir le véhicule ou récupérer les clefs. Le prix oscille entre 12 et 26 euros par jour en fonction du forfait kilométrique.

Après son service de location de voiture entre particuliers via internet et le mobile, la société "Ouicar", partenaire de la SNCF, lance pour le weekend à destinations des voyageurs, la location de ses véhicules de service estampillés SNCF. A peine descendu du train, vous pouvez louer en quelques clics sur votre smartphone, une voiture.

Optimisation des 200 véhicules du parc SNCF de la région Centre-Val-de-Loire

Ce système permet d'optimiser le parc automobile de la SNCF qui compte 200 véhicules sur la région Centre Val de Loire. A la SNCF on parle "d'économie collaborative", il s'agit en fait ni plus ni moins de rentabiliser des véhicules de services qui le weekend sont à l'arrêt. Un système simple, rapide expliqueJean Philippe Bollet, le chef de projet sur la région. Le client n'a pas besoin de rencontrer physiquement la SNCF. Il suffit d'un smartphone, d'une connexion Bluetooth, et l'appli Ouicar.

Le client ouvre le véhicule avec son smartphone. Il effectue l'état des lieux et rédige le contrat en ligne avec l'application

Adnane a testé ce nouveau système au cours du weekend de l'Ascension. "C'est simple et pas cher. J'avais pris un forfait 300 kms, cela m'a coûté 33 euros".

Pour le moment il y a qu'un seul véhicule que l'on peut louer en gare de Tours et deux à la gare de St Pierre des Corps (Mégane IV, Kangoo Maxi et Clio IV). Les tarifs varient de 12 à 26 euros en fonction du forfait kilométrique.