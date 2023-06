La SNCF Normandie passe en mode été !

L'été sera chargé à la SNCF Normandie avec déjà 218 000 billets vendus pour les deux prochains mois, soit 10 % que plus qu'à la même période en 2022. Pour faire face à cette forte affluence, la SNCF a tout prévu.

ⓘ Publicité

Plus de trains en circulation cet été

Pour qu'aucun voyageur ne reste à quai, la SNCF a déjà prévu d'augmenter le nombre de trains en circulation. Du 10 juillet au 14 août, toutes les rames seront de sortie : 100% des TER circuleront les week-ends qui sont les périodes de pointe, 93 % rouleront en semaine.

Il y aura aussi 5 trains supplémentaires sur les lignes les plus fréquentées que sont Rouen-Paris, Caen-Paris et Deauville Trouville-Paris. Quant à la liaison Paris-Caen, deux trains feront des arrêts en plus.

Un peu plus de temps à prévoir sur certaines lignes

En raison de la densité des trains pouvant circuler sur les mêmes itinéraires, la SNCF prévient qu'il y aura des temps de parcours allongés, en moyenne de 30 minutes mais pouvant être parfois réduit à 20 minutes.

La SNCF parée au coup de chaud

La SNCF se prépare aussi à de potentiels épisodes caniculaires. Toutes les rames ont déjà eu droit par exemple a leur check-up complet. Ventilateurs, moteurs, circuits de refroidissement et climatisation ont été vérifiés. En cas de panne, un stock de pièces potentiellement défaillantes a aussi été constitué.

Décidemment très prévoyante, la SNCF annonce que les équipes en ateliers seront aussi renforcées les week-ends et chaque veille de grands départs en vacances.